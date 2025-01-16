BES-AR: Açlık sınırı 30,6 bin TL

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR) 4 kişilik bir memur ailesinin açlık sınırını açıklandı.

BES-Ar’ın gıda madde fiyatları üzerinden yaptığı hesaplamaya göre dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Ocak 2025 için 30 bin 617 lira, tek bir (bekâr) çalışanın Yaşam Maliyeti ise 41 bin 476 lira oldu. Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı kısacası Yoksulluk Sınırı 80 bin 940 lira olarak belirlendi.

Araştırmanın çıktıları ise şöyle:

• Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük 1.020 lirayı geçti!

• 2025 yılında da asgari ücret açlık sınırının altında kaldı.

• Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için neredeyse maaşının yüzde 75-80’ini kiraya ödemek zorunda kalıyor!

• Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için öğrenci evi gibi 3 ya da 5 kişi bir arada yaşamak zorunda kalıyor!

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BİRLEŞİK MÜCADELE ÇAĞRISI

BES-AR’dan yapılan açıklamada şunlar denildi: “Kamu emekçilerinin insan onuruna yaraşır bir gelir elde etmeleri için, 3600 ek gösterge talebinin gerçekleşmesi, adil bir ek gösterge düzenlemesinin yapılması için, mülakat haksızlığına son verilmesi için, grev hakkı içeren bir toplu sözleşme yasasının çıkarılması için, bütün sendikaları birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.”