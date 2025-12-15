BES-AR araştırması: 4 kişilik bir memur ailesinin yoksulluk sınırı 97 bin lira

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Araştırma Merkezi, dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarının Aralık 2025 için 39 bin 9 lira, Tek bir (bekar) çalışanın yaşam maliyetinin 64 bin 9 liraya ulaştığını hesapladı. Sendika, yoksulluk sınırını ise 97 bin 82 lira olarak açıkladı.

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Araştırma Merkezi, Aralık 2025’e ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Buna göre dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarının Aralık 2025 için 39 bin 9 liraya, tek bir (bekar) çalışanın yaşam maliyeti ise 64 bin 9 liraya ulaştı.

Açıklama şu şekilde:

"Gıda madde fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Aralık 2025 için 39 bin 009 lira, Tek bir (bekar) çalışanın yaşam maliyeti 64 bin 009 lira, Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı kısacası yoksulluk sınırı 97 bin 082 lira olmuştur.

Bu sonuçlara göre; 2025 yılında da 22 bin 104 lira alan asgari ücretli 39 bin 009 lira olan açlık sınırının yüzde 76,48 altında ücret alarak sadece karnını doyurabilmektedir.

Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük 1.300 lirayı geçti! 2025 yılında da asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için neredeyse maaşının yüzde 75-80’ini kiraya ödemek zorunda kalıyor! Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için öğrenci evi gibi 3 ya da 5 kişi bir arada yaşamak zorunda kalıyor! Büro Emekçileri Sendikası olarak tüm kamu emekçilerine, asgari ücretlilere ve emeklilere insanca yaşayabilecek bir ücret talebimizde ısrar ediyoruz."