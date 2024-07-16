BES-Ar araştırması: Açlık sınırı 26 bin lirayı geçti!

BES-Ar'ın araştırmasına göre, temmuz ayında açlık sınırı 26 bin 401 lira oldu. Yoksulluk sınırı ise 72 bin 199 lira olarak hesaplandı.

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), 'Temmuz 2024 Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Gıda madde fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre, dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 26 bin 401 lira oldu.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarını ifade eden yoksulluk sınırı ise 72 bin 199 lira olarak belirtildi.

Tek bir bekar çalışanın yaşam maliyeti ise 30 bin 672 lira olarak hesaplandı.

BES-AR'ın araştırmasında şunlar kaydedildi:

>> Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük 880 lirayı geçti.

>> 2024 yılında da asgari ücret açlık sınırının altında kaldı.

>> Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için neredeyse maaşının %75-80’ini kiraya ödemek zorunda kalıyor.

>> Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için neredeyse maaşının %75-80’ini kiraya ödemek zorunda kalıyor.