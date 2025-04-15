BES-AR'dan Nisan ayı araştırması: Açlık sınırı 34 bin 200 lira, yoksulluk sınırı 83 bin 434 lira

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BES-AR) Nisan 2025 verileri, ekonomik krizin derinleştiğini ve kamu emekçilerinin temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale geldiğini ortaya koydu.

BES-AR’ın gıda madde fiyatları üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, dört kişilik bir memur ailesinin yalnızca sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken aylık harcama tutarı 34 bin 200 liraya ulaştı. Tek bir (bekâr) çalışanın yaşam maliyeti ise 48 bin 419 lira olarak belirlendi.

Gıda, giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu harcamaların toplamı üzerinden hesaplanan yoksulluk sınırı ise 83 bin 434 lira oldu.

2025 yılı itibarıyla aylık 22 bin 104 lira ücret alan asgari ücretli, yalnızca açlık sınırının %54,72’si kadar bir gelirle yaşamaya mahkûm edilmiş durumda.

"SAĞLIKLI BESLENMENİN MALİYETİ GÜNLÜK 1 140 LİRAYI GEÇTİ"

BES-AR’ın arşatırmasından öne çıkan veriler şu şekilde:

"2025 yılında da 22 bin 104 lira alan asgari ücretli 34 bin 200 lira olan açlık sınırının %54,72 altında ücret alarak sadece karnını doyurabilmektedir.

Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük 1.140 lirayı geçti!

2025 yılında da asgari ücret açlık sınırının altında kaldı.

Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için neredeyse maaşının %75-80’ini kiraya ödemek zorunda kalıyor!

Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için öğrenci evi gibi 3 ya da 5 kişi bir arada yaşamak zorunda kalıyor!"

"TURPUN BÜYÜĞÜ PAZAR FİLELERİMİZDE"

Verilere ilişkin açıklama yapan BES Genel Başkanı Özer Avanaş “İktidarın turpun büyüğü heybede diyerek yürüttüğü süreçte açığa çıkan hukuksuzluk nedeniyle yine biz yoksulluk altında gelirle yaşamaya çalışanlar kaybetti” denildi.

Avanaş şu ifadeleri kullandı:

“Turpun büyüğü, her geçen gün eriyen gelirlerimizde, Turpun büyüğü, bir türlü dolduramadığımız pazar filelerimizde, turpun büyüğü, emeklinin torununa veremediği harçlıkta, turpun büyüğü, asgari ücretlinin okula giden çocuğunun beslenme çantasına koyamadığı beslenmede. Turpun büyüğü, iktidarın yanlış ekonomik politikaları nedeniyle bizlerin hayatlarının her geçen gün daha fazla çekilemez hale gelmesindedir. Bizler, bir kez daha iktidarın ekonomik ve idari uygulamaları nedeniyle kayıp yaşayan herkesi birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.”