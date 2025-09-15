BES-AR: Dört kişilik bir memur ailesi için eylül ayı açlık sınırı 37 bin 173 lira oldu

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR) tarafından yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık harcama tutarı, 37 bin 173 TL olarak hesaplandı. Araştırmaya göre, yalnız yaşayan bir kamu emekçisinin maliyeti ise 58 bin 335 TL oldu.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı anlamına gelen yoksulluk sınırının ise 90 bin 279 lira olduğu kaydedildi.

BES-AR’ın araştırmasına göre, 2025 yılı itibarıyla 22 bin 104 TL olan asgari ücret, dört kişilik bir memur ailesinin açlık sınırının yüzde 68,17 altında kaldı.

Açıklamada, bir önceki yılın aynı ayına göre açlık sınırında yüzde 36,32, yoksulluk sınırında yüzde 22,58, yaşam maliyetinde ise yüzde 81,62 oranında artış yaşandığı belirtilerek, "Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük 1.239 lirayı geçti, 2025 yılında da asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için neredeyse maaşının yüzde 75-80’ini kiraya ödemek zorunda kalıyor. Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için öğrenci evi gibi 3 ya da 5 kişi bir arada yaşamak zorunda kalıyor" denildi.