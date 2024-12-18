BES-AR: Yoksulluk sınırı 80 bin liraya dayandı

Ekonomi Servisi

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), aralık ayı açlık ve yoksulluk verilerini açıkladı. BES-AR verilerine göre Aralık ayında açlık sınırı 30 bin 475 TL, yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL’ye yükseldi.

Açlık sınırı bir önceki aya göre yüzde 4,73, yoksulluk sınırı ise yüzde 1,69 arttı. Verilere göre ayrıca tek bir çalışanın yaşam maliyeti ise 40 bin 626 TL oldu. Yaşam maliyeti, bir yıl içinde yüzde 59,53 yükseldi. Sağlıklı beslenme maliyeti aralıkta günlük 1015 TL’yi geçti.

Konuya ilişkin açıklama yapan BES Genel Başkanı Özer Avanaş, kamu emekçilerinin barınma için maaşlarının yüzde 75-80’ini kiraya ödediğini belirtti. Avanaş, kamu emekçilerinin, asgari ücretlilerin ve emeklilerin yoksulluk sınırı üzerinde ücret talep ettiklerini ifade etti.