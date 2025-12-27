Beş asırlık harita tartışması: Amerika’yı kim keşfetti, ilk haritayı kim çizdi?

Amerika kıtasının Avrupa haritalarında ilk kez nasıl temsil edildiği sorusu, keşifler çağının en tartışmalı başlıklarından biri olmayı sürdürüyor.

Yaklaşık 1500 yılına tarihlenen ve Kristof Kolomb’un seferlerine katılan Juan de la Cosa’ya atfedilen bir dünya haritası, Yeni Dünya’nın kıyılarını gösteren en erken çalışmalar arasında sayılıyor. Buna karşılık, 1507’de yayımlanan bir başka harita, yalnızca kıtanın varlığını değil, adını da tarihe kazıyor.

Juan de la Cosa’ya atfedilen - 1500 tarihli olduğu iddia edilen dünya haritası / Wikipedia

Harita, Kolomb’un yardımcısı ve Santa María gemisinin sahibi olan Juan de la Cosa’ya atfediliyor. Parşömen üzerine çizilen ve üzerinde “Juan de la Cosa bu haritayı 1500 yılında Santa Maria Limanı’nda yaptı” notu bulunan çalışma; Avrupa, Asya ve Afrika ile birlikte Yeni Dünya’nın kıyılarını betimliyor. Haritada Amerika, henüz tam olarak keşfedilmemiş dev bir kara parçasının kenarı gibi resmediliyor; Kuzey Amerika, Karayipler ve Güney Amerika’nın kuzeyine ait kaba hatlar, yeşil alanlar ve birkaç nehir yer alıyor.

AMERİKA'YI AYRI BİR KARA PARÇASI OLARAK TASVİR EDİYOR

Vikinglerin Kanada’ya 1000’li yıllarda ulaştığı bilinse de, Amerika’nın Avrupa açısından sistemli keşfi Kristof Kolomb’un 1492’de başlayan seferleriyle anılıyor. De la Cosa’ya atfedilen harita, bu sürecin hemen ardından, sömürge rekabetinin hız kazandığı bir dönemde ortaya çıkması nedeniyle büyük stratejik değer taşıyordu. Eksik ve hatalarına rağmen, uydu ve GPS’in olmadığı bir çağ için şaşırtıcı bir doğruluk sergilemesi, Amerika’nın Asya’dan ayrı bir kara parçası olabileceğine dair erken bir sezgiyi yansıtıyor.

Ancak haritanın kökeni ve tarihlemesi hâlâ tartışmalı. Üç yüzyıldan fazla süre kayıp kalan harita, 1832’de Fransız bilim insanı Charles Walckenaer tarafından Paris’te bir antikacıdan satın alınarak yeniden gün yüzüne çıktı. En yaygın görüşe göre belge, 1810’da Napolyon’un Vatikan arşivlerinden Paris’e taşıttığı evraklar arasında kaybolmuş olabilir. Buna karşın bazı araştırmacılar, haritanın gerçekten 1500 yılında yapılmış olamayacağını; 1529’a kadar üretilmiş farklı haritaların birleştirilmiş hali olabileceğini savunuyor. Hatta çalışmanın başka bir “Juan de la Cosa”ya ait olabileceği iddiaları da gündeme geliyor.

WALDSEEMÜLLER'İN HARİTASI İLK KABUL EDİLİYOR

Martin Waldseemüller'in 1507 tarihli Dünya Haritası ("America" adını kullanan ilk harita) / National Geographic

Bu tartışmanın diğer ucunda ise Alman kartograf Martin Waldseemüller bulunuyor. Waldseemüller’in 1507 tarihli dünya haritası, Batı Yarımküre’yi ilk kez tamamen çevrili, Avrupa ve Asya’dan ayrı bir kıta olarak gösteriyor. Daha da önemlisi, harita üzerinde ilk kez “America” adı kullanılıyor. Bu adlandırma, kıtanın Asya’nın bir uzantısı değil, başlı başına yeni bir dünya olduğu fikrini savunan Amerigo Vespucci’nin anlatılarından esinleniyor.

Eğer Juan de la Cosa’ya atfedilen haritanın 1500 tarihli olmadığı kesinleşirse, “Amerika’yı gösteren en eski harita” unvanı Waldseemüller’e kalacak. Ancak uzmanlara göre tartışma, tek bir belgenin doğruluğundan ibaret değil. Haritalar arasındaki fark, keşifler çağında bilginin nasıl üretildiğini ve nasıl kalıcılaştığını gösteriyor: Erken dönem, tekil ve çoğu zaman gizli belgeler bir yanda; matbaa yoluyla çoğaltılan, adlandırma gücü taşıyan ve Avrupa merkezli bilgi düzenine yerleşen çalışmalar diğer yanda.