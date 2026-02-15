Beş Avrupa ülkesinden Navalni açıklaması: "Kurbağa derisinde bulunan ölümcül toksin bedeninde tespit edildi"

Aralarında İngiltere, Fransa, Almanya, İsveç ve Hollanda'nın bulunduğu beş Avrupa ülkesi Rus muhalefet lideri Alexei Navalni'nin ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

Beş ülkenin istihbarat ajansları tarafından yapılan açıklamada, Navalni'nin bedeninde Ekvador ok kurbağalarının derisinde bulunan ölümcül toksinin bulunduğu belirtildi.

İstihbarat ajanslarına göre Navalni'nin ölümüne büyük olasılıkla söz konusu toksin sebep oldu.

ABD, iddiayı ortaya koyan istihbarat ajansları arasında yer almadı.

İngiltere, zehirlemeyi “barbarca” olarak nitelendirerek, Rusya’yı "Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü"ne bildireceğini açıkladı.

Yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Navalni'yi Sibirya’daki bir Rus ceza kolonisinde tutuklu bulunduğu sırada hedef almak için bu ölümcül toksini kullanma imkânı, motivasyonu ve fırsatı yalnızca Rus devletinde vardı ve onu ölümünden sorumlu tutuyoruz.

Epibatidin doğal olarak Güney Amerika’daki yabani ok kurbağalarında bulunur. Esaret altındaki ok kurbağaları bu toksini üretmez ve Rusya’da doğal olarak bulunmaz. Navalni'nin bedeninde bulunmasının masum bir açıklaması yoktur.”

"EŞİMİN ZEHİRLENDİĞİNDEN EMİNDİM ARTIK KANIT VAR"

Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya, Eylül ayında yaptığı X paylaşımında, otopsi sırasında bedeninde zehir bulunduğuna dair kanıt olduğunu yazmıştı.

Yulia, adı belirtilen zehrin “felce, solunumun durmasına ve acı verici bir ölüme yol açtığını” belirterek şunları söylemişti:

“İlk günden beri eşimin zehirlendiğinden emindim ama artık kanıt var: Putin, Alexei’yi kimyasal bir silahla öldürdü. İki yıl boyunca titizlikle çalışan ve gerçeği ortaya çıkaran Avrupa devletlerine minnettarım. Vladimir Putin bir katildir. Tüm suçlarından dolayı hesap vermelidir.”

NAVALNİ 2024’TE CEZAEVİNDE ÖLMÜŞTÜ

Aleksey Navalni, 2020 yılında zehirlenmiş, tedavi için Almanya’ya götürülmüştü. 2021’de Rusya’ya döndükten sonra yeniden tutuklanan Navalni, uzun yıllar hapis cezasına çarptırılmış ve Arktik bölgesindeki ceza kolonisinde tutuluyordu.

Navalni'nin Şubat 2024’te ölümü uluslararası tepki çekmiş, Rusya’ya yönelik “siyasi suikast” suçlamaları gündeme gelmişti.