Beş ayda 430 bin 774 sığır ithal edildi

Tarım sektörü yetersiz devlet desteği, artan girdi maliyetleri ve zirai donun etkileriyle baş etmeye çalışıyor. Yaşanan sorunlar karşısında Türkiye’nin tarım ürünü ihracatı azalırken, ithalatı artıyor. Gıda ve canlı hayvan ihracatı Ocak-Mayıs döneminde yüzde 0,4 oranında azalarak 11 milyar 223 milyon dolara indi. Aynı kalemlerden yapılan ithalat ise yüzde 23,6 oranında artarak 7 milyar 437 milyon dolara çıktı.

İthalatta yaşanan artışa en büyük katkıyı, canlı hayvan ithalatında yaşanan yüzde 128,6’lık büyüme yaptı. Bu dönemde 692 milyon dolarlık canlı hayvan ithal edildi. Damızlık sığırlar dahil ilk beş ayda 674,4 milyon dolar tutarında 430 bin 774 adet sığır ithal edildi. 2024 yılının aynı döneminde 163 bin 805 adet sığır ithal edilmişti. 2024 Ocak-Mayıs döneminde 292,8 milyon dolar olan sığır ithalatının faturası geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 130 arttı.

Meyve ve sebze ithalatı yüzde 34,2 oranında artarak 1 milyar 242 milyon dolara çıktı. Kahve, çay, kakao ve baharat ithalatı yüzde 104,1 oranında büyüyerek 1 milyar 846 milyon dolar oldu.

İhracatta yaşanan azalmada ise et ve et ürünleri ihracatındaki yüzde 14,5, hububat ve hububat ürünleri ihracatındaki yüzde 4,7 oranındaki azalma, hayvan yemi ihracatındaki yüzde 14,5 oranındaki azalmalar etkili oldu.

KİRAZ İHRACATINI DON VURDU

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2025 yılının ilk yarısında ihracatlarının yüzde 9 kayıpla 560 milyon dolara düştüğünü açıkladı.

İhracattaki düşünün ana etkeninin Mart ve Nisan aylarındaki zirai don olduğunu paylaşan Uçak, yaptığı açıklamada “Özellikle üretiminde dünya birincisi olduğumuz kiraz rekoltesinde zirai don sebebiyle yüzde 90’lara kadar yaşanan kayıp, ihracatımızın azalmasında önemli etki sahibi oldu. Geçen sene 67 bin ton ihracat yaptığımız kiraz ihracatında bu sezon 6 bin ton civarındayız. Artık sezon da sona erdi diyebiliriz. Yaşanan kaybı ihracattaki azalmadan da görebilirsiniz” dedi.

Zirai don nedeniyle yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri işletmelerinin 2025 yılında düşük kapasiteyle çalışmak zorunda kalacaklarına dikkati çeken Uçak, Eximbank’ın zirai don sebebiyle kredi borçlarını ertelemesi için girişimde bulunduklarını paylaştı.

2025 yılının ilk yarısında taze meyve sebze ihracatında domatesin 39 milyon dolarlık ihracatla kirazı geçerek ilk sıraya yükseldiğini paylaşan Uçak şöyle devam etti: “Domates ihracatımız yüzde 19 arttı. Kiraz ihracatımız yüzde 57’lik düşüşle 37 milyon dolardan 16 milyon dolara geriledi. Bu ürünleri 14 milyon dolarla hurma, 8,5 milyon dolarla mandalina, 7,6 milyon dolarla şeftali ve nektarin takip etti.”