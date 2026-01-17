Beş bakan eskitti, proje hâlâ bitmedi

2026 yılına yönelik kamu yatırımları takvimi, iktidarın hemen her seçim döneminde seçim malzemesi olarak kullanmasına karşın bir türlü tamamlanamayan Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı Projesi’ndeki kördüğümün devam ettiğini ortaya koydu. 2013 yılında, “Bin 80 günde bitirilecek” denilen ve 4,3 milyar TL maliyet öngörüsü ile temeli atılan projenin maliyetinin 101,4 milyar TL olarak güncellendiği ortaya çıktı. Projenin 2026 yılı itibarıyla maliyeti, ilk açıklanan tutarı 23’e katladı.

Yatırım programı, iktidarın milyarlarca liralık kamu yatırımlarına yönelik öngörüsüzlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Projede öngörülen maliyet, 2025 yılı itibarıyla 23 kat arttı.

REVİZE ÜSTÜNE REVİZE

Proje, aradan geçen 13 yıla rağmen bitirilemedi. Projenin 4,3 milyar TL olarak açıklanan toplam maliyeti 2022 yılında 47,1 milyar TL, 2023 yılında 62,5 milyar TL, 2024 yılında ise 64,4 milyar TL olarak revize edildi. Kamu yatırımları maliyetlerini ortaya koyan veriler, projenin maliyetinin 2026 yılında bir kez daha güncellendiğini açığa çıkardı. Buna göre, toplam proje tutarı, 2026’da 101 milyar 487 milyon 60 bin TL olarak yeniden hesaplandı. Projenin tamamlanma yılına ise 2027 yazıldı.

∗∗∗

KATLANAN MALİYET

Bütçede bir karadelik haline gelen projede 2021 yılı itibarıyla yaşanan maliyet artışları, yıllara göre şöyle sıralandı (TL):

• 2021: 18,1 milyar

• 2022: 24,9 milyar

• 2023: 62,1 milyar

• 2024: 64,4 milyar

• 2025: 83,5 milyar

• 2026: 101,4 milyar

∗∗∗

13 YILLIK PROJE

Temeli 2013 yılında atılan proje, beş bakan eskitti, altıncı bakan döneminde yapımı halen sürüyor. Yapımına, Binali Yıldırım'ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı döneminde başlanan Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı Projesi'nin yapımı boyunca şu isimler bakan olarak görev aldı:

• Lütfi Elvan: Aralık 2013-Mart 2015

• Ahmet Arslan: Mayıs 2016-Temmuz 2018

• Mehmet Cahit Turhan: Temmuz 2018-Mart 2020

• Adil Karaismailoğlu: Mart 2020-Haziran 2023

• Abdulkadir Uraloğlu: Haziran 2023