BES, Bakanlık önünden seslendi: Vergide ve gelirde adalet, sorunlarımıza çözüm istiyoruz!

Büro Emekçileri Sendikası (BES), "gelirde ve vergide adalet" talebiyle çok sayıda kentte basın açıklaması yaptı. Ankara'da, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde bir araya gelen sendika üyeleri, vergi adaletsizliğinin konuşulmadığı vergi haftalarını kutlamayı kabul etmediklerini kaydetti. Emekçiler, "Artık bir servet aktarma biçimini alan vergi adaletsizliğine son verin" dedi.

Dün (27 Şubat) Bakanlık önünde yapılan açıklamada, Türkiye'nin gelir adaletsizliği sıralamasında gelişmiş ülkeler arasında son sıralarda yer aldığına vurgu yapılarak emekçilerden toplanan vergilerin sermaye kesimlerine aktarıldığı kaydedildi.

BES olarak uzun süredir yaşanan adaletsizliğin son bulması için mücadele edildiği belirtilen açıklamada, "İktidarı artık bir servet aktarma biçimini alan vergi adaletsizliğine son vermeye ve maliye emekçilerinin artık ertelenemez hale gelen sorunlarını çözmeye davet ediyoruz" denildi.

BES Genel Sekreteri Sedat Suna tarafından okunan açıklamanın tamamı şöyle:

"Gelir adaletsizliğinin sıralamasında gelişmiş ülkeler arasında son sıralarda yer alan ülkemizde, biz emekçilerden toplanan ve yandaş ve besleme sermaye kesimlerine bir servet olarak aktarılan vergiler bizlerin yaşamış olduğu gelir adaletsizliğini derinleştirmeye devam etmektedir.

İçinde bulunduğumuz yıl 36. yılı kutlanacak olan vergi haftasında da ülkede yaşanan vergi adaletsizliğine ilişkin tek kelime edilmeyecek ve hatırı sayılır mükelleflerin katıldığı resmi konuşmalar, maliye emekçilerine idare tarafından kısa mesaj atma ve artık idarenin bir rutini haline gelen ve maliye emekçilerini Kızılay’a kan vermeye davet eden bir içerikte kutlanmaya devam etmektedir.

"YOKSULLUK DERİNLEŞTİRİLİYOR"

Bugün başta biz kamu emekçileri olmak üzere toplumun büyük çoğunluğu derin bir yoksullaşma yaşadığımız gerçeği ortadayken, bizlerin elde ettiği gelirlerin önemli bir kısmı gerek doğrudan kazanç vergisi kesintisi yoluyla, gerekse dünyanın en adaletsiz vergisi olan; yoksulla servet sahiplerini aynı oranda vergilendiren dolaylı vergiler yoluyla yaşadığımız yoksulluk derinleştirilmeye devam edilmektedir. Bizler, iktidar tarafından vergi adaletsizliğinin bir servet transferine dönüştürüldüğü ve vergi adaletsizliğinin konuşulmadığı vergi haftalarını kutlamayı kabul etmiyoruz.

Bizler uzun yıllardır sadece Maliye Bakanlığı tarafından kutlanan resmi vergi haftalarında değil, sürekliliği olan bir mücadele takvimi içinde, bu ülkede yaşanan vergi adaletsizliğinin ortadan kaldırılması için mücadele ettik, etmeye de devam edeceğiz. Çünkü bizler biliyoruz ki, bu ülkenin emekçileri ve yoksulları OCED ülkelerinde uygulanan dolaylı vergilerin iki katından daha fazla vergiyi biz zaruri ihtiyaçlarımızı karşılarken öderken, yine kazanç üçerinden alınan vergilerin üçte ikisini de yine biz emekçiler ve bu ülkenin yoksulları ödemeye devam etmektedir. Bu haksızlığın bir an önce son bulması için iktidarı daha fazla gecikmeden adım atmaya davet ediyoruz.

"SORUNLAR KANGREN HALİNE GELDİ"

Biz maliye emekçileri bu ülkede adaletsiz vergi ödemenin yanı sıra, yıllardır çözülmeyen ve artık kangren haline gelmiş sorunlarla uğraşmaya devam etmekteyiz. Başta büyük şehirler olmak üzere, kurumda gelir adaletsizliği ve artık bir mobbinge dönen aşırı iş yükü nedeniyle kurum sürekli kan kayıp etmekte ve genç maliye emekçileri sürekli kurum değişikliği, istifa vb. nedenlerle kurumdan ayrılmaktadırlar.

Buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Maliye emekçilerinin sorunları bütünlüklü bir şekilde ele alınmalıdır. Merkez taşra ayrımına son verilmelidir. Maliye emekçileri mali hizmetler sınıfı altında tanımlanmalı ve kurumda bozulan liyakat kariyer ilişkisi, mali hizmetler sınıfı içinde yeniden ele alınmalıdır.

"VERGİ ADALETSİZLİĞİNE SON VERİN"

Uzun yıllardır kurum çalışanları içinde birbirinden farklı ücret skalaları oluştuğundan, kurumda iş barışı bozulmuş ve kurumda çalışan emekçilerin hem kurum aidiyeti ortadan kalkmış hem de emekçiler arasındaki dayanışma bozulmuştur.

Bizler, bugün örgütlü bulunduğumuz bütün iş yerlerinde ve alanlarda, başta bütün emekçilerin yaşadığı yoksulluğa bir kez daha dikkat çekmek ve insan onuruna yaraşır bir ücret talep etmek ve yine gerek elde ettiğimiz ücretler üzerinden tevkifat yoluyla direk kesilen gelir vergisi haksızlığına, gerekse dünyanın en adaletsiz vergisi olan dolaylı vergilerin hane halkının temel ihtiyacı olan ürünlerde sıfıra indirilmesi talebiyle basın açıklamaları gerçekleştiriyoruz. İktidarı artık bir servet aktarma biçimini alan vergi adaletsizliğine son vermeye ve maliye emekçilerinin artık ertelenemez hale gelen sorunlarını çözmeye davet ediyoruz."