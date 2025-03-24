Beş basın meslek örgütü, medya kuruluşlarının tehdit edilmesi nedeniyle basın toplantısı düzenleyecek

Beş basın meslek örgütü basın özgürlüğünün engellenmesi, Saraçhane’deki toplantı ve eylemleri takip eden 10 gazetecinin gözaltına alınması, iki gazetecinin şiddete uğraması ve medya kuruluşlarının tehdit edilmesi nedeniyle basın toplantısı düzenleyecek.

25 Mart 2025 Salı günü saat 11.00’de TGC Burhan Felek Konferans Salonu’nda yapılacak toplantı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Yayıncılar Birliği, Türkiye Yazarlar Sendikası ve PEN Yazarlar Derneği tarafından düzenleniyor.

“Gazeteciyi ve medyayı tehdit etmekten vazgeçin!” başlıklı toplantıda gazetecilere, yazarlara, yayıncılara yönelik uygulanan hukuksuz gözaltı, ev hapsi ve tutukluluk kararlarına, güvenlik güçlerinin gazetecilere yönelik şiddetine, internete erişim hakkının engellenmesine bir kez daha itiraz edilecek.