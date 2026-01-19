Beş büyük ligde görünüm: Barcelona avantajını yitirdi

Avrupa futbolunun en üst düzey 5 ligi olan Bundesliga, Ligue 1, Premier Lig, La Liga ve Serie A hafta sonu maçları oynandı.

Zirve yarışının ön planda olduğu haftada La Liga’da Barcelona, Premier Lig’de Arsenal, Serie A’da Inter, Bundesliga’da Bayern Münih ve Ligue 1’de Lens liderliklerini sürdürdü.

BARCELONA 9 HAFTA SONRA YENİLDİ

La Liga’da lider Barcelona, deplasmanda Real Sociedad’a 2-1 mağlup olarak 9 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Mikel Oyarzabal ve Gonçalo Guedes kaydederken, Barcelona’nın tek golü Marcus Rashford’dan geldi.

Real Madrid, yeni teknik direktörü Alvaro Arbeloa yönetiminde çıktığı ilk lig maçında Levante’yi 2-0 mağlup etti.

Kylian Mbappe ve Raul Asencio’nun golleriyle gelen galibiyette, ikinci yarıda oyuna dahil olan milli futbolcu Arda Güler, son golün asistini kornerden yaptı.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Atletico Madrid, sahasında Alaves’i 1-0’lık skorla geçerken, Villarreal ise Real Betis deplasmanından 2-0’lık mağlubiyetle döndü. Mallorca, Vedat Muriç’in “hat-trick” yaptığı maçta Athletic Bilbao’yu 3-2 yenmeyi başardı.

hafta sonunda Barcelona 49 puanla zirvede yer alırken, üst üste dördüncü galibiyetini alan Real Madrid puan farkını 1’e indirdi. Birer maç eksiği bulunan Villarreal ve Atletico Madrid ise 41’er puanla üst sıralardaki takibini sürdürdü.

ARSENAL PUAN KAYBETTİ, AVANTAJINI KORUDU

Premier Lig lideri Arsenal, deplasmanda Nottingham Forest ile golsüz berabere kaldı. Ancak haftanın öne çıkan sonuçları, Londra ekibinin zirvedeki avantajını korumasını sağladı.

Manchester derbisinde Manchester United, sahasında City’yi 2-0 mağlup ederek üç maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı. Bu sonuçla Manchester City’nin kazanamama serisi 4 maça çıktı.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Aston Villa, Everton’a 1-0 mağlup olarak son 4 haftadaki üçüncü puan kaybını yaşadı. Burnley karşısında 1-1 berabere kalan Liverpool ise art arda dördüncü beraberliğini aldı. Chelsea, Brentford’u 2-0 yenerek 5 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

hafta itibarıyla Arsenal 50 puanla liderliğini sürdürürken, Manchester City ve Aston Villa ile arasındaki farkı 7 puana çıkardı.

INTER DEPLASMANDA TEK GOLLE KAZANDI

Serie A’da lider Inter, Udinese deplasmanında Lautaro Martinez’in golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Inter’de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Milan, Lecce’yi; Napoli ise Sassuolo’yu iç sahada 1-0’lık skorlarla mağlup etti. Roma, Torino deplasmanında 2-0 kazanırken, ev sahibi ekipte Emirhan İlkhan 76 dakika forma giydi. Roma’da Zeki Çelik mücadeleye yedek başladı.

Cagliari, sahasında Juventus’u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Semih Kılıçsoy 54 dakika görev alırken, Juventus’ta Kenan Yıldız karşılaşmayı 90 dakika tamamladı.

21 hafta sonunda Inter 49 puanla zirvede yer alırken, Milan 46, Napoli 43, Roma 42 ve Juventus 39 puanla sıralandı.

Bundesliga lideri Bayern Münih, sahasında Leipzig’i 5-1 mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Bayern’e galibiyeti getiren goller Serge Gnabry, Harry Kane, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic ve Michael Olise’den geldi. Leipzig’in tek golünü ise Göztepe’den transfer edilen Romulo kaydetti.

Borussia Dortmund, St. Pauli’yi 3-2 mağlup ederken Salih Özcan son bölümde oyuna girdi. Emre Can ise penaltıdan attığı golle skora katkı sağladı. Hoffenheim, Bayer Leverkusen’i 1-0 yenerken Stuttgart, Union Berlin ile 1-1 berabere kaldı.

Cenk Özkacar’ın ilk yarıda forma giydiği Köln, Mainz’ı 2-1 mağlup etti. Werder Bremen–Eintracht Frankfurt karşılaşması ise 3-3 sona erdi. Frankfurt’ta Can Uzun, 65. dakikada oyuna dahil oldu.

18 haftası geride kalan ligde Bayern Münih 50 puanla liderliğini korurken, Borussia Dortmund 39 puanla ikinci sırada yer aldı.

LENS SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Ligue 1’de lider Lens, sahasında Auxerre’i 1-0 mağlup ederek üst üste 8. galibiyetini aldı. Wesley Said’in golü, Lens’e üç puanı getirdi.

Paris Saint-Germain, evinde Lille’i 3-0 yenerek zirve yarışında iddiasını sürdürdü. Konuk ekipte Berke Özer karşılaşmayı 90 dakika oynadı. Marsilya, Angers deplasmanında 5-2 kazanırken Lyon, Brest’i 2-1’le geçti.

hafta sonunda Lens 43 puanla liderliğini sürdürürken, PSG 42 puanla takibini sürdürdü. Marsilya 35, Lyon 33 ve Lille 32 puanla üst sıralarda yer aldı.