Beş büyük ligde görünüm: Bayern Münih, dört hafta kala şampiyon

Avrupa’nın önde gelen liglerinde şampiyonluk yarışı sürerken, ilk netleşen şampiyon Almanya’dan çıktı.

Bayern Münih, Bundesliga’da bitime 4 hafta kala mutlu sona ulaşarak sezonu zirvede tamamlamayı garantiledi.

Bavyera temsilcisi, sahasında Stuttgart’ı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından puanını 79’a yükseltti ve en yakın rakibi Borussia Dortmund ile arasındaki farkı 15’e çıkararak şampiyonluğu ilan etti. Bu sonuçla Bayern Münih, üst üste ikinci, toplamda ise 35. lig zaferine ulaştı.

Bundesliga’da haftanın diğer maçlarında Hoffenheim, Borussia Dortmund’u 2-1 mağlup ederken RB Leipzig deplasmanda Eintracht Frankfurt karşısında 3-1 kazandı.

ARSENAL AVANTAJINI YİTİRDİ

İngiltere Premier Lig’de ise zirve yarışı devam ediyor. Arsenal liderliğini sürdürürken, Manchester City, sahasında rakibini 2-1 yenerek puan farkını 3’e indirdi. Manchester United, Chelsea deplasmanında 1-0 kazanırken, Liverpool derbide Everton’u 2-1 mağlup etti.

İtalya Serie A’da Inter, sahasında Cagliari’yi 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Hakan Çalhanoğlu’nun da forma giydiği mücadele sonrası Inter, üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve 78 puanla zirvede yer aldı.

Fransa Ligue 1’de lider Paris Saint-Germain, sahasında Olympique Lyon’a 2-1 mağlup oldu. Zirve takipçisi Lens ise kazanarak farkı 1 puana indirdi.

KRAL KUPASI SOCIEDAD'IN

İspanya’da ise İspanya Kral Kupası finali nedeniyle ligde maç oynanmadı. Finalde Real Sociedad, Atletico Madrid’i penaltılarla mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Avrupa’nın 5 büyük liginde şampiyonluk yarışı sürerken, Bayern Münih erken zaferiyle diğer liglerden ayrıştı. Diğer liglerde ise zirve mücadelesi son haftalara taşındı.