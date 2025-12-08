Beş büyük ligde görünüm: Zirve yarışları kızıştı

Avrupa futbolunun vitrin liglerinde hafta sonu oynanan karşılaşmalar, şampiyonluk yarışını adeta satranç tahtasına çevirdi. Beş büyük ligde zirvede yer alan takımların çoğu hem galibiyet serilerini sürdürdü hem de en yakın rakiplerine gözdağı verdi.

La Liga’da Barcelona rüzgârı sürerken Serie A’da Napoli avantajı kaptı, Premier Lig’de Arsenal mağlubiyete rağmen yerini korudu. Bundesliga’da Bayern Münih gücünü bir kez daha gösterdi, Ligue 1’de ise Lens sürpriz liderliğini sürdürdü.

BARCELONA’DAN GOL ŞOV, REAL MADRİD YİNE TÖKEZLEDİ

LaLiga’da haftanın en dikkat çeken sonucuna Barcelona imza attı. Katalan ekibi, deplasmanda karşılaştığı Real Betis’i 5-3 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetine ulaştı. Ferran Torres hat-trick yaparken, Roony Bardghji ve Lamine Yamal da skora katkı verdi. Real Betis’in golleri Antony, Diego Llorente ve Cucho Hernandez’ten geldi.

Haftanın bir diğer sürprizi ise Santiago Bernabeu’da yaşandı. Real Madrid, sahasında Celta Vigo’ya 2-0 mağlup olurken son 5 haftada 4. kez puan kaybetti. Milli futbolcu Arda Güler, mücadelede 74 dakika sahada kaldı. Form grafiğini yükselten Villarreal, Getafe’yi 2-0 geçerek galibiyet serisini altı maça çıkardı. Athletic Bilbao ise sahasında Atletico Madrid’i 1-0 yenerek haftaya damga vurdu.

Ligde 16 hafta sonunda Barcelona 40 puanla liderliğini sürdürürken, 36 puanlı Real Madrid ile arasındaki farkı 4’e çıkardı. Bir maçı eksik Villarreal 35, Atletico Madrid ise 31 puanla zirveyi takip etti.

NAPOLİ, JUVENTUS’U DEVİRDİ

Serie A’da zirve mücadelesinin en kritik karşılaşmasında Napoli, sahasında Juventus’u 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Napoli’de Rasmus Höjlund attığı gollerle galibiyetin mimarı oldu. Juventus’un tek golü ise milli futbolcu Kenan Yıldız’dan geldi.

Inter, sahasında Como’yu 4-0 gibi net bir skorla geçerken Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kaldı ve bir de gole imza attı. Haftanın dikkat çeken bir başka sonucunda Cagliari, güçlü rakibi Roma’yı 1-0 mağlup ederek 9 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı. Roma’da Zeki Çelik, 52. dakikada kırmızı kart gördü. Cagliari’de ise Semih Kılıçsoy uzatma dakikalarında oyuna dahil oldu.

Haftanın kapanışında Milan’ın Torino deplasmanında alacağı bir galibiyet, averajla kırmızı-siyahlıları zirveye taşıyabilecek. 14. hafta sonunda Napoli 31 puanla ilk sırada yer alırken, Inter 30, bir maçı eksik Milan 28 ve Roma 27 puanla sıralandı.

ARSENAL KAYBETTİ AMA KOLTUĞU BIRAKMADI

Premier Lig’de lider Arsenal, Aston Villa deplasmanında 2-1 mağlup oldu. Villa’ya galibiyeti getiren goller Matty Cash ve uzatma dakikalarında Buendia’dan gelirken, Arsenal’in tek golü Leandro Trossard’dan geldi. Bu sonuçla Arsenal yenilmesine rağmen liderliğini korudu.

Manchester City, sahasında Sunderland’i 3-0 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Brighton, West Ham United ile 1-1 berabere kalırken milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu 83 dakika sahada kaldı. Chelsea, Bournemouth deplasmanında 0-0’la yetinerek üst üste üçüncü kez puan kaybetti. Enes Ünal ise 87. dakikada oyuna dahil oldu. Liverpool, Leeds United deplasmanında 3-3’lük beraberlikle sahadan ayrıldı ve üst üste ikinci kez puan kaybetti.

15. hafta sonunda Arsenal 33 puanla lider olurken, Manchester City 31 puanla ikinci sırada yer aldı. 30 puanlı Aston Villa ise zirveyi yakından takibini sürdürdü.

BAYERN MÜNİH ÇOK RAHAT

Bundesliga’da Bayern Münih, deplasmanda Stuttgart’ı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek gücünü bir kez daha ortaya koydu. Konrad Laimer, Harry Kane’in üç golü ve Josip Stanisic’in sayıları galibiyeti getirdi. Leipzig ise sahasında Eintracht Frankfurt’u 6-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Borussia Dortmund Hoffenheim’ı 2-0 yenerken, Augsburg da Bayer Leverkusen’i 2-0 mağlup etti.

13. haftası geride kalan ligde Bayern Münih 37 puanla zirvede yer alırken, Leipzig 29, Borussia Dortmund ise 28 puanla şampiyonluk yarışını bırakmadı.

LENS DURDURULAMIYOR, PSG FARKLA KAZANDI

Ligue 1’de sezonun sürpriz ekibi Lens, deplasmanda Nantes’i 2-1 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetine ulaştı. Goller Thauvin ve Wesley Said’den geldi.

Paris Saint-Germain ise sahasında Rennes’i 5-0’lık skorla geçerek zirve yarışında “ben de varım” dedi. Milli kaleci Berke Özer’in forma giydiği Lille, haftanın öne çıkan maçında Olimpik Marsilya’yı 1-0 mağlup etti.

15. hafta sonunda Lens 34 puanla liderliğini sürdürürken, PSG 33 puanla hemen arkasında yer aldı. Marsilya ve Lille ise 29’ar puanla üst sıralardaki yerlerini korudu.