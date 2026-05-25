Beş can alan sel değil ihmal

Yurdun pek çok kentinde etkili olan sağanak yağış sel, heyelan ve göçüklere yol açarken en ağır tablo Hatay’da yaşandı. Maraş merkezli depremlerin ardından altyapı sorunlarının derinleştiği kentte yaşamını yitirenlerin sayısı 5’e çıktı. Antakya, Defne, Samandağ, Reyhanlı ve Dörtyol başta olmak üzere çok sayıda ilçede yollar göle döndü, ev ve işyerlerini su bastı, tarım arazileri su altında kaldı. Depremin ardından kentlerin yeniden inşasında yapılan hatalar, dere yatağında yapılaşma gibi pek çok faktör sel faturasını ağırlaştırdı.

Antakya’da Hacı Ömer Alpagot Mahallesi’nde yamaçta bulunan tek katlı müstakil evin çökmesi sonucu 15 yaşındaki Abdulhannan El Muhamme, Defne-Samandağ çevre yolunda çökme nedeniyle otomobil çukura düştü, 66 yaşındaki Nedim Habeşoğlu yaşamını yitirdi. Samandağ’da da sel sularına kapılan 62 yaşındaki Şahut Kimyonok hayatını kaybetti. Otomobille Karaçay Nehri’ne düşen 19 yaşındaki Deniz Hoşgel ile aynı araçta olan 20 yaşındaki Musa Paşa’nın da cansız bedenlerine ulaşıldı.

DERS ÇIKARILMADI

Antakya Çevre Koruma Derneği Başkanı Nilgün Karasu, yıllardır süren ihmallerin bu sonucu yarattığını belirterek şöyle dedi: ‘‘Depremin ardından inşaa süreci ile birlikte Asi Nehri kıyı kenar çizgisi 100 metre olacak diye planlama yapıldı fakat hiç bir noktada uygulanmadı. Kentte altyapı sorunu depremden sonra daha da arttı. Doğa intikam almıyor, yanlış politikaların bedelini halk ödüyor. Depremden ders çıkarılmadı. Kentte devasa yapılar yükseldi ama altyapı hâlâ yok. İklim krizinin etkileri yıllardır bilim insanları tarafından anlatılırken gerekli önlemleri almayanlar, Hatay halkını bir kez daha felaketle baş başa bırakmıştır. Deprem sonrası ‘yeniden inşa’ adı altında yürütülen süreçlerde bilim değil rant tercih edilmiş, altyapı sorunları çözülmeden kent yeni bir felakete sürüklenmiştir. Bu tablo açık bir yönetim krizidir. Hatay afet bölgesi ilan edilmeli.’’

KUZEY’DEN GÜNEY’E YAĞMUR

Sağanak pek çok kentte etkili oldu. Adana’da da etkili oldu. Seyir halindeki bir taksi, sağanağın etkisiyle yolda oluşan çukura düştü. Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi’nde kurbanlık pazarının kurulduğu bölgede şiddetli yağış nedeniyle bazı çadırlar çöktü. Ankara’da önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Karabük’te sağanak nedeniyle kent merkezi ve Safranbolu ilçesinde, cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Yağışların bayram haftasında da birçok kentte devam edeceği öngörülüyor.

RİSK YÖNETİMİ YAPILMADI

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Dr. Sinan Can, Türkiye’de son dönemde yaşanan aşırı yağışların afet yönetimindeki eksikleri ortaya çıkardığını söyledi. Akdeniz havzasında geçen yıla göre baraj doluluk oranlarının ciddi biçimde arttığını belirten Can, buna karşın risk yönetiminin yeterince hayata geçmediğinin altını çizdi. Özellikle Mersin’de mart ayında baraj doluluk oranlarının geçen yılın yaklaşık iki katına ulaştığını, nisan ayında da yüksek seviyelerin sürdüğünü, son günlerde yeniden etkisini artıran yağışlarla birlikte bölgenin risk altında olduğunu söyleyen Can, şunları söyledi: "Mayıs ayı itibariyle Türkiye’nin genelinde ekstrem yağış olarak bilenen yağış şokları yaşandı. Yani normalin üzerinde ekstrem yağış miktarı kentlere düştü. En çok yağış düşen kentler arasında doğu Akdeniz dediğimiz bölgeler yer aldı. Hatay’a baktığınız da baraj seviyesi yükselmesi yaşandı ve taşkın riski altındaydı. Ama Hatay ili taşkın riskine yönelik hazırlıklı olmadığı için bu tür bir tablo yaşandı. Hatay gibi Tokat Almus Barajı da taşma seviyesindeydi ve taştı. Fakat Tokat’ta öyle bir kriz yönetimi gerçekleştirildi ki kentte bir felaket meydana gelmesine izin verilmedi. Aynı şekilde Hatay oluşabilecek bir afete yönelik hazırlıklı olsaydı acil durum eylem planlarını hayata geçirseydi bu tür bir felaketten söz etmezdik. Risk yönetimi ve afet planlaması kentlerin önemli bir gerçekliği olmuş durumda. Yağış projeksiyonları doğru analiz edip kentleri dirençli hale getirmek gerekir. Sadece kent merkezleri değil, kırsaldan gelen su yükü, dere yatakları ve kar suları da hesaba katılmayarak projeksiyonlar yapılmalıdır. Tüm bu veriler üzerinden afet senaryoları hazırlanmalı.’’