Beş dakikada zehir!

HABER MERKEZİ

Greenpeace International’ın yayımladığı son rapor, plastik ambalajlı hazır yemeklerin mikrodalga ya da fırında ısıtılmasıyla birlikte yüz binlerce mikro ve nanoplastik parçacığın doğrudan gıdaya karışabildiğini ortaya koydu.

“Isıtmaya uygun” etiketiyle pazarlanan kapların, sanıldığı gibi güvenli olmadığı belirtiliyor.

Son dönemde yapılmış 24 bilimsel çalışmanın incelenerek hazırlandığı “Yandık mı? Plastik paketli hazır yemeklerin gizli sağlık riskleri (Are We Cooked? The Hidden Health Risks of Plastic-Packaged Ready Meals) başlıklı rapor, “ısıtmaya uygun” notuyla pazarlanan hazır yemekleri paketlemek için kullanılan plastiklerin yarattığı risklere dikkat çekiyor. Raporda öne çıkan bulgular şöyle:

Plastik kapların mikrodalgada ısıtılması, dakikalar içinde yüzbinlerce mikro ve nanoplastik salabilir. Bir çalışma, sadece beş dakikalık mikrodalga ısıtmasından sonra gıda benzeri maddelere (simulantlara) 326 bin ila 534 bin partikülün sızdığını tespit etti; bu miktar fırında ısıtmaya kıyasla yedi kata kadar daha fazla.

Isıtma, kimyasal kirlenmeyi çarpıcı biçimde artırır. Birden fazla çalışmada, polipropilen ve polistiren gibi yaygın plastiklerin her bir mikrodalga test örneklerinde, gıdaya veya gıda benzeri maddelere plastikleştiriciler ve antioksidanlar dahil olmak üzere kimyasal katkı maddeleri sızdığını gösterdi.

Plastiklerde kullanıldığı veya bulunduğu bilinen 4 bin 200'den fazla tehlikeli kimyasalın çoğu gıda ambalajlarında denetlenmiyor. Bisfenoller, PFAS ("sonsuz kimyasallar") ve hatta antimon gibi toksik metaller; kanser, kısırlık, hormon bozukluğu ve metabolik hastalıklarla ilişkilendiriliyor

Plastik kimyasalları halihazırda vücudumuzda. İnsan vücudunda gıda temaslı en az bin 396 plastik kaynaklı kimyasal tespit edildi. Bu maruziyeti nörogelişimsel bozukluklar, kardiyovasküler hastalıklar, obezite ve tip 2 diyabetle ilişkilendiren kanıtlar giderek artıyor.

Eski ve çizilmiş kaplar daha tehlikeli: Yıpranmış plastikler, yeni ambalajlara kıyasla yaklaşık iki kat daha fazla mikroplastik parçacık salıyor.

***

PLASTİK ÜRETİMİ KAYNAĞINDA AZALTILMALI

Greenpeace ABD Küresel Plastik Kampanyası Lideri Graham Forbes konuya ilişkin şunları söyledi: “İnsanlar plastik ambalajlı bir yemeği alıp ısıtırken zararsız bir seçim yaptıklarını düşünüyorlar. Gerçekte ise gıdamızın içinde veya yakınında asla bulunmaması gereken bir mikroplastik ve tehlikeli kimyasal kokteyline maruz kalıyoruz. Hükümetler, insan sağlığını koruyan ve plastik üretimini kaynağında azaltan güçlü bir Küresel Plastik Anlaşması sağlayarak hemen harekete geçmelidir.”