Beş film 31’inci Altın Koza’da dünya prömiyerini yapacak

Oktay EVSEN

23-29 Eylül 2024 arasında yapılacak 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın Türkiye’de ilk kez seyirciyle buluşacak filmleri belli oldu.

16 kategoride Altın Koza Ödülleri’nin sahiplerini bulacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yarışacak 11 film, Feride Çiçekoğlu, Janet Barış ve Mehmet Açar’dan oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlendi.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda finale kalan fimlerden 10’u Türkiye’de ilk kez seyirciyle buluşacak, 5’i de dünya prömiyerini festivalde yapacak. Yarışmadaki filmlerden Döngü, On Saniye, Ölü Mevsim, Su Yüzü ve Umut (Hêvî) dünya prömiyerini, Gecenin Kıyısı, Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri, Hiçbir Şey Yerinde Değil ve Yeni Şafak Solarken ise Türkiye prömiyerini Adana’da yapacak.