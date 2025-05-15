BES İzmir’den SGK önünde eylem

Büro Emekçileri Sendikası (BES) İzmir Şubesi, kamu emekçilerinin hak kayıplarına ve toplu sözleşme sürecindeki antidemokratik uygulamalara karşı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürlüğü önünde eylem gerçekleştirdi. Basın açıklamasını BES İzmir Şube Başkanı ve KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Deniz Çetin okudu.

Açıklamada, 1 Mayıs’tan itibaren kamu emekçileri açısından 2026-2027 toplu sözleşme sürecinin fiilen başladığı ifade edildi. Çetin, bu sürecin emekçiler için mücadelenin daha da büyüyeceği bir dönem olacağını vurguladı.

ENGELLİ OLAN SİSTEMİN KENDİSİDİR

10-16 Mayıs Engelliler Haftası ve 12-18 Mayıs Sosyal Güvenlik Haftası’na da değinilen açıklamada, 5510 sayılı Yasa’da yapılan değişiklikle engelli emekçilerin kazanılmış haklarının budandığı belirtildi. 10 Mayıs’ın hafta sonuna denk geldiği gerekçesiyle engelli kamu çalışanlarının idari izinlerinin bile kullandırılmadığına dikkat çekildi. Çetin, “Esas engelli olan sistemdir, bizler değiliz. Engeller kader değil, tercihtir ve biz o tercihleri birlikte değiştireceğiz” dedi.

ADI VAR, KENDİSİ YOK

SGK çalışanlarının yaşadığı hak kayıplarına da vurgu yapılan açıklamada, yasa nedeniyle emekli maaşlarının hızla eridiği, sosyal güvenlik çalışanlarının ise yıllardır verilen sözlerin tutulmadığı koşullarda çalıştırıldığı belirtildi. 3 bin 600 ek gösterge, sosyal güvenlik hizmet sınıfı, uzmanlık hakları, KHK ile gasbedilen ek ödemeler ve ikramiyelerin hâlâ geri verilmediği hatırlatıldı.

Kamu emekçilerinin iktidarın ve yandaş sendikaların ortaklığıyla derin bir yoksulluğa sürüklendiğini belirten Çetin, “Bugün yaşadığımız derin yoksullaşmanın arka planında demokratik değerleri hiçleştiren, hukuku araçsallaştıran tek adam rejiminin ve bu iktidardan beslenen sermaye çetelerinin ekonomik ihtiyacı olduğu, başta biz emekçiler olmak üzere toplumun geniş kesimlerine yapılacak gelir artışlarını sadaka anlayışıyla ele alındığını yaşayarak öğrenmiş durumdayız” dedi.

Örgütlü bulundukları bütün illerde, kamu emekçilerinin ekonomik kayıplarını, özlük haklarının iyileştirilmesini sağlayacak 8’inci toplu sözleşme taleplerini işyerlerinin önlerinde, emekçilerin katılımıyla açıkladıklarını aktaran Çetin, şöyle konuştu: “Sözde sendikal mücadele yürüten bütün sendikaları emekçilerin ortak kazanımları için birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Emekçileri artık kandıramazsınız. Emekçiler biliyor. Hak verilmez, insanca bir yaşam istiyorsak, çocuklarımızın geleceğini düşünüyorsak sahte sendika yasası ve masa başı sendikacılığı ile değil grevle, direnişle mücadele ile haklarımızı kazanabiliriz.”

TALEPLER SIRALANDI

Çetin, 8. dönem toplu sözleşme süreci öncesi kamu emekçilerinin taleplerini sıraladı. Aralarında yoksulluk sınırı üzerinde temel ücret, emekliliğe yansıyan tam sigorta sistemi, adil ek gösterge uygulaması, 5510 sayılı yasanın iptali, yılda iki maaş ikramiye, kamu emekçilerine kira yardımı, görevde yükselme sınavları ve kreş hakkı gibi taleplerin bulunduğu toplam 24 madde kamuoyu ile paylaşıldı.