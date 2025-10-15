Beş kişiyi yaraladı, aracını bırakıp kaçtı

İstanbul Beykoz ilçesi Polonezköy Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında bir lüks otomobil, iki araca çarptı. Sürücü kazadan sonra aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.

Akşam saatlerinde meydana gelen kazada ikisi ağır olmak üzere beş kişi yaralandı. Araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu. Yaralanan beş kişinin Beykoz'da bulunan bir okulun öğretmenleri ile çocukları olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan birinin ameliyata alındığı öğrenildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, kazaya neden olan sürücü olayın ardından yaralılara yardım etmedi ve aracını bırakıp kaçtı. Polis tutanaklarında kazaya neden olan aracın Osiyo Plastik Şirketi’ne ait olduğu ifade edildi. Trafik ekiplerinin tuttuğu tutanakta kazaya neden olan araç sürücüsünün tam kusurlu olduğu belirtildi.

Yararılar, “Kazaya neden olan araç sürücüsünü hâlâ gözaltına alınmadığını ve polis ekiplerinin kendilerine bir bilgi vermediğini” ifade etti.