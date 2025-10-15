Beş mahalleden geçen tren hattı tehlike saçıyor

Haber Merkezi

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı beş mahalleden geçen TCDD’ye ait tren yolu ölüm koridoruna dönüştü. Bostaniçi, İskele, Karpuzalan, Beyüzümü ve İstasyon mahallelerinin ortasından geçen demir yolu hattı, özellikle çocuklar, yaşlılar ve engelliler için ciddi bir risk oluşturuyor.

MA’da yer alan habere göre, yaklaşık 10 kilometrelik hat boyunca hiçbir uyarı levhası, ışıklandırma ya da geçiş bariyeri bulunmazken, özellikle gece saatlerinde görüşün azalmasıyla risk daha da büyüyor. Şimdiye dek çok sayıda ölümlü ve yaralanmalı kazanın meydana geldiği tren hattı yoluna ilişkin yurttaşlar, defalarca yetkililere başvurduklarını ancak sonuç alamadıklarını söyledi.