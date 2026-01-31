BES, Maliye’de liyakat için eylem düzenledi

Haber Merkezi

Büro Emekçileri Sendikası Antalya Şube Başkanı Devrim Mol, Antalya Defterdarlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Büro Emekçileri Sendikası (BES) Antalya Şubesi, Antalya Defterdarlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı Şube Başkanı Devrim Mol yaptı. Mol yaptığı açıklamada liyakat ilkesinin ortadan kaldırıldığı, sendikal baskı uygulandığı, mahkeme kararlarının hiçe sayıldığını vurguladı.

BES Antalya Şubesi tarafından yapılan açıklamada, uzun süredir Antalya Defterdarlığı yönetimiyle görüşmeler yürütüldüğü, yazılı başvurular yapıldığı ancak herhangi bir ilerleme sağlanamadığı ifade edildi. Büro Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi taleplerini şu başlıklar altında sıraladı: Sendikal baskı ve tahakküm anlayışına son verilmesi, atama ve görevlendirmelerin cezalandırma aracı olarak kullanılmaması, aile bütünlüğü, çocuk ve sağlık durumlarının gözetilmesi, liyakat esaslı yönetim anlayışının yeniden tesis edilmesi, mahkeme kararlarına rağmen sürdürülen atamaların iptal edilmesi, kaybedilen davalar nedeniyle oluşan kamu zararının sorumlulara rücu edilmesi gerektiğini belirtti.