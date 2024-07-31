Beş polise 8’er yıl hapis cezası verildi

Haber Merkezi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 21 Mart 2023 Nevroz kutlamaları sonrası 14 yaşındaki Y.D.’nin zırhlı araçta işkenceye maruz bırakılmasına ilişkin görülen davada sanık 5 polis hakkında “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 8’er yıl hapis cezası verildi. MA’nın haberine göre Lice Asliye Ceza Mahkemesi, olaya dair İlçe Emniyet amirlerinden Aykut Oral ile polisler İsmail Akkuş, Emre Özcan, Gökhan Bay ve Hayrettin Çakmak hakkında hazırlanan iddianamede "görevsizlik" kararı verdi.

Mahkeme iddianamede “işkence” ve “kasten yaralama” suçlarının yer almaması üzerine dosyayı Diyarbakır Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Ancak dosya yeniden Asliye Ceza Mahkemesi'ne iade edildi.

Mahkeme, karar duruşmasında 5 polis hakkında “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 8’er yıl hapis cezası verdi. Ayrıca “mala zarar verme” suçundan 4 bin 500 TL para cezası kesildi. Mahkeme, her ne kadar "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ceza verse de, kararının gerekçesini "işkence" suçu üzerinden temellendirdi.

Sanık 5 polisin beyanlarına da dikkat çekilen kararda, polislerin beyanlarının soyut ve çelişkili olduğu kaydedildi. Kararda, polisler arasındaki yazışmaların "Suçtan kurtulmak amacıyla ortak savunma hazırlamaya yönelik hareket” olduğu belirtildi. Ayrıca sanıkların savunmalarının gerçeği yansıtmadığı, "suçtan kurtulmaya yönelik olduğu" ifade edildi.