BES: SGK’de vekalet sistemi kaldırılsın!

BirGün/Ankara

Büro Emekçileri Sendikası (BES), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde yürütülen 2026 yılı zorunlu rotasyon sürecine ilişkin yaptığı basın açıklamasında, vekalet sisteminin kurumsal işleyişi bozduğunu ve liyakat ilkesini zedelediğini belirtti.

Sendika, taşra teşkilatında kritik önemdeki Merkez Müdürlüğü kadrolarının büyük bölümünün ‘vekalet’ gerekçesiyle tercihlere kapatılmasının, atama süreçlerinde şeffaflığı ortadan kaldırdığını ve personel arasında eşitsizlik yarattığını vurguladı.

BES’in paylaştığı verilere göre, 2026 yılı rotasyon sürecinde 73 Merkez Müdür Yardımcısından 60’ının mazereti kabul edilerek görev yerinde kaldığı, yalnızca 13 kişinin yerinin değiştirildiği ifade edildi. Sendikadan yapılan açıklamada “Bu tablo, rotasyonun kurumsal bir yenilenme aracı olmaktan çıkıp, sadece mazereti kabul edilmeyen azınlık bir grup üzerinde uygulanan bir ‘sürgün’ mekanizmasına dönüştüğünü kanıtlamaktadır” denildi.

VEKALET YAYGINLAŞTI

Açıklamada, başta İstanbul, İzmir, Tekirdağ ve Antalya olmak üzere birçok ilde sosyal güvenlik merkezlerinin uzun süredir vekaleten yönetildiğine dikkat çekildi. Üç yılı aşkın süredir vekaletle yürütülen görevlerin tercih sistemine dahil edilmemesi eleştirilirken, bu durumun asaleten atanmayı bekleyen personelin önünü kapattığı belirtildi.

Açıklamada “Asaleten atanma bekleyen yüzlerce liyakatli personel varken, bu kadroların 30 Nisan’da sona erecek tercih sistemine dahil edilmemesi kabul edilemez. Vekaleten yürütenlerin rotasyondan muaf tutulması, kadrolu müdürlerden daha ayrıcalıklı bir konuma getirilmesi eşitlik ilkesine açıkça aykırıdır” ifadelerine yer verildi.

TALEPLER

BES, açıklamasında şu talepleri sıraladı:

1. Vekaleten yürütülen tüm Merkez Müdürü kadroları derhal tercih sistemine açılmalı ve liyakatli atamalar yapılmalıdır.

2. Mazeretlerin uygulanmasındaki eşitsizlik giderilmeli, zorunlu rotasyon yerine "gönüllülük" ve "becayiş" (karşılıklı yer değiştirme) kolaylığı getirilmelidir.

3. Kamu hizmetinin sürekliliği; memuru ve ailesini travmaya uğratan zorunlu göçlerle değil, huzurlu bir çalışma ortamıyla sağlanmalıdır.