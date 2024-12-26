Beş sorumluya dava açılmadı

6 Şubat depremlerinde Maraş’ta yıkılan Sait Bey Sitesi’nde 44 kişi yaşamını yitirmesine ilişkin davada soruşturma izni verilen yedi kamu görevlisinden sadece ikisine dava açıldı. Yaşamını yitirenlerin yakınları beş kamu görevlisinin de yargılanmasını talep etti.

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdari Dava Dairesi yapılan itirazı inceleyerek kamu görevlileri için soruşturma izni verdi. Arzu Özaydın, Ömer Taşdemir, Serap Binici, Öner Gürbüzel, Cengiz Murat Özaydın, Yücel Tuncay Polat ve Serhat Aktemur hakkında soruşturma izni verildi.

Savcılık 2 Aralık’ta, Özaydın, Taşdemir, Gürbüzel, Aktemur ve Polat hakkında ‘‘Kovuşturmaya yer yoktur’’ kararı verdi. Sadece Özaydın ve Binici hakkında “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla ek iddianame düzenlendi. İddianamede, “İnşa aşamasında onay işlemlerini yapan Özaydın ve Binici görevlerinde ihmal göstererek mevzuat hükümlerine aykırı yapıya uygunluk kararları verdiği” vurgulandı.

18 Temmuz’da Halil Yıldız ile uygulama denetçisi Yavuz Kaygısız’ın adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verilmişti. Sehay Yapı Denetim firmasının sahibi Halil Yıldız’ın Esenler Belediye Başkanı AKP’li Tevfik Göksu’nun akrabası olduğu ortaya çıkmıştı.