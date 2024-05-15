BES'ten 'kamuda tasarruf paketi'ne tepki: Kamu emekçilerinin haklarından tasarruf edilemez

Eleştirilere neden olan kamuda tasarruf paketi hakkında basın açıklaması yapan KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) tarafından “Tasarruf denilerek kazanılmış haklar tırpanlanıyor. Kamu emekçilerinin haklarından tasarruf edilemez” denilerek iktidara tepki gösterildi, kamu emekçi ve emeklilerine mücadele çağrısında bulundu.

HABER MERKEZİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıkladığı kamuda tasarruf paketine karşı tepkiler sürüyor. KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) tarafından Ankara, Denizli ve İstanbul başta olmak üzere birçok kentinde basın açıklaması düzenlendi. Yapılan açıklamalarda emekçiler, “Kamunun tasfiyesine hayır! Servis, yol, yemek hakkımızdan vazgeçemeyeceğiz” yazılı pankart taşıdı.

Büro emekçileri, İstanbul Vergi Dairesi önünde yaptığı açıklamada, mülakatın kaldırılması, 3600 ek göstergenin tüm kamu çalışanlarına verilmesi ve insanca yaşayacak bir ücret talep etti. Açıklamada kamuda toplu iş sözleşmesinin artık çöktüğü dike getirilirken, tasarruf tedbirleri adı altında emekçilerin haklarına saldırıldığını ve bunu kabul etmeyecekleri aktarıldı.

"FATURA EMEKÇİYE KESİLECEK"

Açıklamada konuşan BES İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı İsak Ateş, iktidarın ekonomik krizin faturanı kamu emekçilerine kesmeye çalıştığını söyledi. Ateş, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamak için seçimlerin geçmesini beklediği sözde ‘kamu tasarruf ve verimlilik paketi’ ekonomik krizin bedelinin emekçilere ve yoksul halka fatura eden bir saldırı paketidir” dedi. Tasarruf paketiyle emekçilerin kazanılmış haklarının gasbedilmek istendiğinin altını çizen Ateş, “Kamuda tasarrufu verimlilik ile sağlayacağız şiarıyla; ücretlerin performansa göre belirlenerek ücret artışlarının baskılanması, taban maaşın düşük tutulması, 3 yıl boyunca kamuya personel alımını emekli olanlarla sınırlayarak var olan personelin iş yükünü artırmak, performans, kota, angarya uygulamaları yaygınlaştırma, destek personeli istihdamının durdurulması, yetersiz olan kamu yatırımlarını daha da azaltarak, ihtiyaç olan okul, hastane gibi kamu binalarının yapılmasının, mevcut olanlarının iyileştirmesinin durdurulması; var olan kamu sosyal tesisleri ve lojmanların satılması, Kamuda güvenceli istihdam yerine güvencesiz istihdamın geliştirilmesi ve kamusal sosyal güvenliğin tasfiyesi amaçlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

"HALKIN KAMUSAL HİZMET ALMA HAKKI ENGELLENEMEZ"

Ateş son olarak şunları söyledi: "Kamunun yarattığı istihdam olanaklarını liyakatten uzak, mülakat adı altında yapılan sınavlarla emek hırsızlığına dönüştürerek yandaşlarına peşkeş çekerek dolduran iktidar, açıkladığı sözde tasarruf programıyla kamu emekçilerinin kazanılmış haklarına göz dikmektedir. Eğer samimi iseniz mülakatı kaldırın liyakati tesis edin, kamu kaynaklarını heba eden kamu yöneticilerinden kurtulun çok daha fazla kamu tasarrufunun sağlandığını göreceksiniz. Kamu hizmetinden tasarruf edilmez. Eğitimden, sağlıktan, sosyal güvenlikten tasarruf edilmez. Halkın kamusal hizmet alma hakkı engellenemez."

Büro emekçileri taleplerini de şu şekilde sıraladı:

» Yoksulluk sınırın üzerinde insan onuruna yaraşacak bir ücret,

» Seyyanen verilen zam dahil bütün ek ödemelerin temel ücrete yansıtılması,

» 3600 ek göstergenin bütün emekçilere verilmesi ve adil bir ek gösterge sistemi,

» Yüksek gelir grupları için servet vergisi getirilmesini, yoksulluk sınırındaki ücretlerden alınan gelir vergisi oranının %10’a indirilmesini, hane halkının kullandığı tüketim ve hizmetlerde dolaylı vergilerin sıfıra indirilmesi,

» Mülakatın kaldırılması kamuda liyakatin tesis edilmesi,

» Grevli toplu iş sözleşmesini içeren gerçek bir sendika yasası.