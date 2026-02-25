BES'ten yargıda mülakata tepki: Liyakat değil kayırma aracı

BirGün/Ankara

KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES), yargıda mülakat uygulamasına son verilmesi talebiyle basın açıklaması yaptı. BES Genel Sekreteri Özer Avanaş tarafından okunan açıklamada, kamuda istihdam ve görevde yükselme süreçlerinde liyakat ilkesinin ihlal edildiği belirtilerek mülakat uygulamasının “kayırma” aracı haline getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, “İktidarın kamusal kaynakları dağıtma yöntemi ve kendi yandaşlarına servet olarak aktarmasındaki bu el koyma anlayışı kamunun yarattığı istihdam ve görevlerde de hız kesmeden devam etmektedir” denildi.

BES, Anayasa ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda kamu hizmetlerine giriş ve görevde yükselmede liyakat ilkesinin benimsendiğini hatırlatarak, “Anayasa’da ve yasalarda belirlenen bu temel ilkeye rağmen, iktidar kamunun yarattığı istihdam olanaklarını da tıpkı ekonomik kaynakların dağıtılmasında ki çökme anlayışıyla yandaşlarına rüşvet olarak dağıtmayı hak olarak görmektedir” ifadelerine yer verildi.

Basın açıklamasında, görevde yükselme ve unvan sınavlarında başlayan mülakat uygulamasının zamanla kamuya ilk girişler dahil tüm sınavlara yayıldığı belirtilerek şu değerlendirmeye yer verildi: “Bu iktidarla birlikte görevde yükselme ve unvan sınavlarında uygulanmaya başlayan mülakat uygulaması, kamuya ilk işe girişler dahil, kamu kurumları tarafından yapılan bütün sınavlar liyakatten uzak bir anlayışla iktidar partisinin yandaşlarını bir kayırma, gönül alma ve rüşvet verme aracına dönüşmüştür.”

BES, 2023 Mayıs seçimleri öncesinde mülakatın kaldırılacağına dair söz verildiğini ancak bugüne kadar herhangi bir adım atılmadığını vurguladı. Açıklamada, kamuda ilk işe giriş sınavları ile görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında mülakat uygulamasının sürdüğü belirtilerek, sendikanın hem eylem-etkinliklerle hem de muhalefet partileri nezdinde yasal düzenleme girişimleriyle mücadeleyi sürdürdüğü kaydedildi.

Sendika, 30 Kasım 2025’te Adalet Bakanlığı’nda yargı emekçilerinin görevde yükselme sınavına girdiğini, yazılı sınavda başarılı olanların ise 19 Şubat’tan itibaren mülakata çağrıldığını belirtti. Avanş açıklamasında, Adalet Bakanlığı bürokrasisi ve mülakat komisyonlarına çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Yargı adaleti ve hukukun üstünlüğünün kurumsallaşması için kayda değer bir şey yapmayan Adalet Bakanlığı, yapılan bütün kurum güven araştırmalarında en alt sıralarda kendine yer bulmaktadır. Adalet Bakanlığı’nda binlerce yargı emekçisinin bin bir emekle hazırlandığı görevde yükselme sınavında yazılı sınavı kazanan adayların girmeye hak kazandıkları mülakat sınavında torpile kayırmaya son verilmelidir.

Büro Emekçileri Sendikası olarak mülakat uygulamasının emek hırsızlığı olduğunu, kamusal hizmetlerin yerine getirilmesinde liyakat-kariyer ilişkisini ortadan kaldırdığını ve kamusal hizmetleri niteliksiz hale getirdiğini biliyoruz ve sürekli kamuoyunun gündemine getiriyoruz. Bu nedenle mülakat uygulamasına başından beri karşı durduk, kamuda ilk işe girişler dahil, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında mülakatın kaldırılması için idari yargıda davalar açtık, siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştirerek yasal düzenlemeler için önerilerde bulunduk, diğer taraftan işyerlerimizin önünde ve alanlarda basın açıklamaları yaparak teşhir ettik ve etmeye de devam edeceğiz.

Bir kez daha altını kalın çizgilerle çizerek söylüyoruz. Kamusal görev ve unvanlar hiç kimsenin ve partinin mülkiyetinde değildir. Kamusal hizmet ve unvanlar toplumun ortak Anayasal hakkıdır. Bu sınav ve mülakatların toplumun bütün kesimlerine açık ve eşit olması gerekmektedir. Hak edenin kamusal hizmette görev aldığı, liyakat esasına göre kariyer yaparak yükselmenin temel olarak benimsendiği, dolayısıyla bakan, bakan yardımcıları ve yüksek bürokratların aracılık etmediği/edemediği adil bir sınav hakkı için mücadele etmeye devam edeceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.”