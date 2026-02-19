Beş yaşındaki çocuk babası tarafından istismar edildi iddiası: Duruşma 27 Şubat'a ertelendi

Babası tarafından istismara uğradığı öne sürülen beş yaşındaki E.D.’nin davasında bir sonraki duruşma 27 Şubat’ta görülecek.

Anne Ö.B., soruşturma ve yargı sürecindeki gecikmelere dikkat çekerek kızının korunması için destek istedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Ordu'da 2024’te beş yaşındaki E.D’nin, babası A.Y.D. tarafından cinsel istismara uğradığı öne sürüldü.

A.Y.D.’nin yargılandığı davanın bir sonraki duruşması 27 Şubat’ta görülecek.

Dava süreci devam ederken E.D.’nin annesi Ö.B., adalet çağrısında bulundu.

Anne Ö.B, yaşanan sürece ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu yaşta bir çocuğun böyle ağır bir suçu kurgulaması mümkün değil. Bu nedenle sürecin en başından beri, hem hukuki hem de psikolojik olarak kızımın korunması için mücadele ediyorum.

Soruşturma süreci başladığında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kızım için pedagog desteği sağlandı. Ancak acil durumlarda veya kızımla ilgili bir sıkıntı olduğunda ulaşılabilecek 7/24 bir destek mekanizması bulunmuyordu. Bu nedenle kendi isteğim üzerine maddi gücüm olmamasına rağmen türlü maddi zorluklarla kızımı özel terapiste götürdüm. Ancak bu yılın ocak ayının ortasından sonra yaşadığım ağır maddi imkânsızlıklar nedeniyle kızımı terapiye devam ettiremedim” dedi.

Öte yandan Ö.B. gönüllü bir terapist bulduğunu açıkladı.