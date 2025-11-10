Beş yıl aradan sonra dönüyor: Bir Başkadır dizisinin ikinci sezonu çekilecek

Berkun Oya’nın yönetmenliğini üstlendiği “Bir Başkadır” dizisi ikinci sezonuna hazırlanıyor.

Netflix’te yayınlanan birinci sezonun üzerinden geçen beş yılın ardından izleyiciyle buluşacak ikinci sezon, 4 bölümden oluşacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre dizinin ikinci sezon provaları başlayacak.

ÇEKİMLER BİR AY SÜRECEK

İkinci sezonda da Öykü Karayel, Fatih Artman, Okan Yalabık ve Nur Sürer’in de aralarında olduğu güçlü bir oyuncu kadrosunun yer alacağı konuşulan dizi aralık ortasında sete çıkacak.

Çekimlerin bir ayda tamamlanması ve ocak ortasında bitmesi planlanıyor.

Dizinin ilk sezonunda İstanbul’da farklı sınıflardaki insanların yollarının kesişme hikâyesi Öykü Karayel’in hayat verdiği Meryem karakterinin üzerinden anlatılmıştı.