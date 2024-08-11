Beş yıl daha kaybetme lüksümüz kalmadı

Mustafa BİLDİRCİN

CHP yönetimi, “Cumhurbaşkanlığı adayı” tartışmalarının Türkiye'nin yakıcı sorunlarının önüne geçmesinden endişe duyuyor. Kasıtlı olarak köpürtülen tartışmaların asıl gündemin konuşulmasına engel olduğunu savunan CHP kaynakları, “Aday, zamanı geldiğinde ortak akılla belirlenecek. Erken seçim olası olsa da henüz seçim takviminde değiliz. Adaylık tartışması, yurttaşın sorunlarının konuşulmasına engel oluyor” diyor.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, “Odak anket” adı verilen anketler aracılığıyla parti politikalarının yurttaşta karşılığı sürekli ölçülüyor. CHP yetkilileri, “CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?” sorusuna anketlerde yer verilmediğinin altını çizerek, “Aday tartışmaları ile sokağın gündemini ıskalamayacak, kısır tartışmalara girmeyeceğiz” yorumunu yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına, “Türkiye’nin geleceğini kendi duygularımıza kurban edeceğimiz evreleri çoktan geride bıraktık” yorumuyla yaklaşan parti kurmayları, "Tercihlerimiz nedeniyle bir beş yıl daha kaybetme lüksümüz yok” dedi.

CHP kurmayları, bazı belediye başkanlarının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı Forsu ile fotoğrafını paylaşarak, “Adayımız İmamoğlu” paylaşımlarına yönelik ise şu değerlendirmede bulunuyor:

“Herkesin gönlünden geçen bir Cumhurbaşkanı adayı olabilir, bu doğaldır. Ancak partinin böyle bir gündemi olmadığı da ortada. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği, ilgili kurullar sağlıklı bir yöntem ile belirleyecek.”