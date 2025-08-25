Beş yılda 716 bin öğrenci üniversiteyi bıraktı: ‘Utanç tablosudur’

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül’ün Milli Eğitim Bakanlığı’na yönelttiği bir soru önergesine verilen yanıt, Türkiye’deki yükseköğretim sistemindeki derin krizi gözler önüne serdi.

Bakanlık verilerine göre son beş yılda tam 716 bin 613 üniversite öğrencisi kendi isteğiyle okul kaydını sildirdi.

CHP’li Bülbül, tabloyu “bu ülkenin utancı” olarak değerlendirerek iktidarın eğitim politikalarını eleştirdi.

Evrensel'in haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in verdiği resmi yanıta göre;

2020-2021: 153.720

2021-2022: 141.005

2022-2023: 132.475

2023-2024: 131.883

2024-2025: 157.530

Toplamda 716 bin 613 öğrenci, üniversite eğitimini kendi isteğiyle yarıda bıraktı. Bu rakam, her yıl ortalama 140 binden fazla öğrencinin üniversite hayalinden vazgeçtiğini gösteriyor.

“GENÇLER KAYIP, SORUMLU AKP’NİN POLİTİKALARI”

Bülbül, yalnızca üniversite terk oranlarının değil, genel genç nüfusun da alarm verdiğini belirterek TÜİK’in verilerini hatırlattı. Verilere göre 15-34 yaş grubundaki 6,5 milyon genç ne eğitimde ne de istihdamda yer alıyor.

Bülbül, “Bu gençler artık resmi verilerde bile görünmüyor. Eğitimden kopmuş, iş bulamıyor, geleceğe dair hiçbir umudu kalmamış. Gençliğin kaybolmasının tek sebebi AKP'nin iflas etmiş eğitim ve ekonomi politikalarıdır” diye konuştu.

Bülbül, ekonomik krizin eğitimi nasıl erişilemez hale getirdiğini de şu sözlerle ifade etti: “Öğrenciler şehir dışına gidemiyor, gidenler geri dönüyor. Çünkü devlet yurtları yetersiz, özel yurtların fiyatı 15 bin liradan başlıyor. Ev kiraları 20 bin lirayı aşmış durumda. Asgari ücretli ya da emekli maaşı alan bir aile bu yükün altından nasıl kalksın? Eğitim hakkı, giderek yalnızca zengin çocuklarının erişebileceği bir ayrıcalığa dönüşüyor.”

Bülbül son olarak verilerle yüzleşilmesi gerektiğinin de altını çizerek, “716 bini aşkın öğrenci üniversiteyi bırakmışsa, bunun sorumlusu öğrenciler değil, onları bu çaresizliğe iten siyasi iktidardır. AKP, 23 yıllık iktidarında eğitim sistemini yapboz tahtasına çevirmiş, gençlerin gelecek umutlarını karartmıştır” dedi. Bülbül, gençlerin eğitim hakkının korunması ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için derhal yapısal reformlara gidilmesi gerektiğini de ekledi.