Beş yılda tutuklu ve hükümlü sayısı %54 arttı!

Ülkede cezaevlerinin doluluk oranı her geçen gün artmaya devam ederken Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, tutuklu ve hükümlü sayısı 2020’den bu yana 143 bin kişi arttı. Ülke genelindeki cezaevlerinde, 352 bin 502’si hükümlü, 57 bin 115’i tutuklu olmak üzere toplam 409 bin 617 kişi bulunurken bunların 4 bin 250’sinin çocuk olduğu öğrenildi.

Müdürlüğün Mayıs 2025 istatistiklerine göre, cezaevlerindekilerin 387 bin 200’ünü erkekler, 18 bin 167’sini kadınlar, 4 bin 250’sini çocuklar oluşturuyor. 12-18 yaş aralığında, 1260’ı oğlan çocuğu, 65’i kız çocuğu olmak üzere 1325 hükümlü bulunuyor. Tutukluluk oranlarına bakıldığında ise Türkiye’de 2 bin 812’si oğlan çocuğu, 113’ü kız çocuğu olmak üzere 2 bin 925 çocuk cezaevlerinde tutuklu.

Verilere göre cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin yüzde 94,52’si erkek. Hükümlülere bakıldığında ise cezaevlerindeki 352 bin 502 hükümlünün 336 binini erkekler, 14 bin 776’sını kadınlar ve 1325’ini ise çocuklar oluşturuyor. Tutukluların ise 50 bin 799’u erkek, 3 bin 391’i kadın.

Açık ceza infaz kurumlarında 97 bin 823, kapalı ceza infaz kurumlarında ise 311 bin 794 kişi yer alıyor. Ülkedeki cezaevlerinde ise 65 yaş ve üzeri hükümlü ve tutuklu sayısı 6 bin 419. Yaşlı hükümlü ve tutukluların 6 bin 184’ü erkeklerden, 235’i kadın tutuklu ve hükümlülerden oluşuyor.