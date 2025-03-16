Beş yıldır okullar ortada yok

İlayda SORKU

İzmir’de 2020 yılında gerçekleşen depremin ardından dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan okulların birçoğu hâlâ yapılmadı. Aradan geçen yıllara rağmen birçok okulun temeli bile atılmazken, tamamlanmayan inşaatlar nedeniyle binlerce öğrenci mağdur oldu.

Kentin merkez ilçelerinden olan Konak, Buca, Karabağlar ve Bornova’da yıkılan toplam 30 okul ya hiç yapılmadı ya da inşaatı sürmesine rağmen eğitime açılamadı. Öğrenciler daha uzak okullara gitmek zorunda kaldı, ders saatleri kısaltıldı, sınıf mevcutları arttı. Sürecin hızlandırılması gerektiğini belirten Eğitim Sen İzmir Şubeleri, yetkilileri sorumluluk almaya çağırdı.

İKİLİ EĞİTİM YAYGIN

Bornova’da yıkılan 9 okulda eğitim-öğretim başlamadı. Okulların temelinin dahi atılmadığını belirten Eğitim Sen İzmir 4 No’lu Şube Başkanı İsmail Akyol, “Sorduğumuzda ihale sürecinde olduğu söylenerek geçiştiriliyor” dedi. İlçede birçok okulda ikili eğitim yapıldığına dikkat çeken Akyol, “Çocuklar uzak okullara gitmek zorunda kalıyor, sabah çok erken gelip akşam geç dönüyor. Teneffüs süreleri bile kısıtlı. Ayrıca eğitime yeterince bütçe ayrılmadığı için personel yetersizliği var, okullarda temizlik de sağlıklı yapılamıyor. Hem öğretmenler hem öğrenciler için zor bir süreç yaşanıyor" dedi.

Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Nafiz Ceylan ise, Konak ve Karabağlar ilçelerinde toplam 11 okulun ya temelinin bile atılmadığını ya da tamamlanmadığını belirtti. Yıkılan bazı okullardaki öğrencilerin kilometrelerce uzaktaki okullara gittiğini aktaran Ceylan, “Bazıları 3 farklı okula paylaştırıldı. İlkokul öğrencileri liselerde ders görmek zorunda bırakıldı. Karar verildi ve okul yıkıldıysa, İzmir’de bir inşaatın en fazla iki yılda tamamlanması gerekir ama bu okullarda beş-altı yıldır herhangi bir çalışma yapılmadı” diye konuştu.

FIRSAT EŞİTSİZLİĞİ ARTTI

İkili eğitim görülen okullarda ders saatlerinin kısaltıldığına dikkat çeken Ceylan, “Çocuklar 40 dakika yerine 30 dakika ders görüyor. Eğitimde fırsat eşitsizliği giderek artıyor. Biz sürecin takipçisiyiz ancak sorunların çözüm noktasında Bakanlık veya Valilik henüz bir adım atmadı. Eğitim hakkı öncelik olmalı ve bir an önce bu okullara öncelik verilmeli. Eğitim tasarruf tedbirleri kapsamına alınmamalı" ifadelerini kullandı.

Kentin en kalabalık ilçelerinden biri olan Buca’da da durum farklı değil. Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Candemir de Buca’da yıkılan 5 okulun inşaatına hâlâ başlanmadığını, 5 okulun ise bitirilemediğini söyledi. "Kent genelinde, özellikle merkez ilçelerde, yıkılan ve hasar gören okullar nedeniyle sınıflar aşırı kalabalık hale geldi” sözlerini dile getiren Candemir, şöyle konuştu: “Yıkılan okulların öğrencileri başka okullara taşındı, bu da mevcut öğrenci sayısını iki katına çıkardı. Bir an önce yıkanan okulların yerlerine yenilerinin yapılması gerekiyor. 2025 yılında okullarımız kalabalık sınıflardan kurtulmalı.”