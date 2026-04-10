Beş yıldızlı israf: Diyanet’te otel geleneği sürüyor

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Ali Erbaş döneminde tartışılan beş yıldızlı otellerde toplantı geleneğini, Safi Arpaguş da sürdürdü. Başkanlık, “2026 Yılı Hac Organizasyonu Kafile Başkanları Bilgilendirme Toplantısı” için Ankara Kızılcahamam’da bulunan beş yıldızlı kaplıca oteli tercih etti.

Kızılcahamam’daki bir kaplıca otelde gerçekleştirilen toplantı 6-9 Nisan döneminde tamamlandı. Kafilenin otele 5 Nisan’da girdiği ve dört gece beş gün konakladığı belirtildi.

MİLYONLARCA LİRALIK MALİYET

Jakuzi, sauna, hamam, tuz odası, şok havuzu ve kapalı termal havuz özellikleri olan otelde en ucuz odanın 7 bin TL’den başladığı, “King Suit” odaların ücretinin ise 49 bin TL’ye kadar çıktığı bildirildi. Diyanet organizasyonu için 300 kişinin otelde konakladığı, otel ücretinin hacılardan alınan ücretlerden ödendiği savunuldu. Başkanlık kaynakları, konaklama ve ulaşım giderleri ile birlikte organizasyonun Diyanet’e milyonlarca liraya mâl olduğunu öne sürdü.

Kızılcahamam’da bulunan lüks oteldeki toplantının açılış konuşmasını Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş yaptı. Programa, Diyanet'in üst görevlilerinin yanı sıra çok sayıda il müftüsü ve ilçe müftüsü ile vaiz katıldı. Bazı görevlilerin ailelerinin de otelde konakladığı iddia edildi.

“LÜKSE ALIŞILDI”

Toplantının Diyanet’in kendi tesislerinde yapılabileceğinin altını çizen başkanlık kaynakları, “Ankara ve İstanbul’da Diyanet evleri var. Ankara Diyanet evi 108 yatak kapasitesine sahip. Yine Ankara'da iki adet ihtisas merkezi bulunuyor. Başkanlık merkez yerleşkesinde ise 300 kişilik toplantı salonu ile konaklama alanları yer alıyor” ifadelerini kullandı. Organizasyon giderlerinin hac ve umre gelirlerinden karşılandığının altını çizen başkanlık kaynakları, “Yeni yönetim de lükse alıştı. Bu toplantılar çevrimiçi de yapılabilirdi” diye konuştu.