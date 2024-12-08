Beşar Esad devrildi, Donald Trump'tan ilk açıklama geldi

Suriye'de 27 Kasım'da cihatçı çetelerin başlattığı saldırıların ardından bugün başkent Şam düştü ve Suriye'de kontrol cihatçıların eline geçti.

ABD'nin 20 Ocak'ta göreve başlayacak seçilmiş başkanı Donald Trump, ilk açıklama geldi.

Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Esad gitti. Ülkesinden kaçtı. Koruyucusu, Vladimir Putin liderliğindeki Rusya, artık onu korumakla ilgilenmiyor" dedi. Rusya'nın Ukrayna nedeniyle Suriye'ye ilgisini kaybettiği yorumunu yapan Trump, "Rusya ve İran şu anda zayıf bir durumda; biri Ukrayna ve kötü ekonomi yüzünden, diğeri İsrail ve İsrail'in savaş başarısı yüzünden" dedi.

PUTİN'E ATEŞKES ÇAĞRISI

Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye atıfta bulunarak, "Zelenski ve Ukrayna bir anlaşma yapmak ve bu çılgınlığı durdurmak istiyorlar" dedi. Devamında "Hemen ateşkes olmalı ve müzakereler başlamalı. Çok fazla hayat gereksiz yere boşa harcanıyor, çok fazla aile yok ediliyor ve böyle devam ederse çok daha büyük ve çok daha kötü bir şeye dönüşebilir" yorumu yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "Vladimir'i iyi tanıyorum" diyerek, "Harekete geçme zamanı geldi. Çin yardım edebilir. Dünya bekliyor!" ifadelerini kullandı.