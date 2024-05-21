Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a lösemi teşhisi konuldu

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a lösemi teşhisi konulduğu açıklandı. Yapılan açıklamada, Esad'ın sosyal mesafeyi gerektiren “özel bir tedavi protokolüne” tabi tutulacağı belirtildi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a lösemi teşhisi konulduğu bildirildi.

Beşar Esad'ın ofisinden yapılan açıklamada, "First Lady Esma Esad'a, enfeksiyonla mücadelede rol oynayan beyaz kan hücrelerinin agresif bir kanseri olan akut miyeloid lösemi teşhisi konuldu" ifadeleri kullanıldı.

Esma Esad'ın enfeksiyondan kaçınmak için sosyal mesafeyi gerektiren “özel bir tedavi protokolüne” tabi tutulacağı belirtilen açıklamada, bir süre toplantı ve etkinliklere katılmayacağı ve kamuoyu önüne çıkmayacağı kaydedildi.

Esma Esad, 2019 yılında, bir yıl boyunca hastalıkla mücadele ettikten sonra meme kanserinden tamamen kurtulduğunu açıklamıştı.