Beşar Esad sonrası ilk temas: Putin, Colani ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından ilk kez Suriye'nin yeni yönetimiyle temas gerçekleştirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ile Suriye'nin yeni lideri Muhammed El Colani (Ahmet eş-Şara) telefonda görüşerek iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Açıklamada, "Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Şara’yla görüşmede, Suriye'deki sosyo-ekonomik durumu iyileştirmeye yardımcı olma konusundaki kararlılığını bildirdi" ifadeleri kullanıldı.

Rusya, 28 Ocak'ta Beşar Esad'ın devrilmesinden sonra Suriye'ye ilk kez ziyaret gerçekleştirmişti.

Rus heyetinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ile Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov yer almıştı.

BEŞAR ESAD, RUSYA'YA SIĞINMIŞTI

Suriye’de Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçılar, Beşar Esad'ı devirerek yönetimi ele geçirmişti.

Beşar Esad ve ailesinin Moskova'ya ulaştığı ve Rusya tarafından sığınma hakkı verildiği belirtilmişti.