Beşar Esad ve Esma Esad boşanıyor

Suriye’de HTŞ güçlerinin iktidarı almasının ardından Rusya’ya sığınan eski devlet başkanı Beşar Esad, sürgündeki yaşamına dair ortaya atılan yeni iddialarla yeniden tartışma konusu oldu. Alman basınında yer alan haberler, Esad’ın hem kişisel hem de psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiğine işaret ediyor.

Almanya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden Bild, saha kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Esad’ın eşi Esma Esad’ın boşanma kararı aldığı iddiasını gündeme taşıdı.

"FİİLEN SONA ERDİ"

Çiftin evliliğinin fiilen sona erdiği ileri sürülen haberde ayrıca, bu gelişmenin Beşar Esad’ın psikolojik durumunu daha da ağırlaştırdığı iddia edildi.

Alman haftalık gazetesi Die Zeit ise Esad’ın sürgündeki günlük yaşamına dair dikkat çekici ayrıntılar paylaştı. Habere göre Esad, zamanının büyük bölümünü bilgisayar başında geçiriyor ve video oyunları oynuyor.