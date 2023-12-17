Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında avro kuru yüzde 25 artırıldı

Düzenleme, 25 Aralık 2023'ten itibaren geçerli olacak

Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak 1 avro değeri, yüzde 25 artırılarak 17,5483 lira olarak belirlendi. Düzenleme, 25 Aralık'tan itibaren geçerli olacak.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 avro değeri, yüzde 25 artırılarak 17,5483 lira olarak belirlendi.

Karar, 25 Aralık 2023'te yürürlüğe girecek.