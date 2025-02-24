Beşevler’e cami değil yeşil alan lazım

BirGün\Ankara

Yurttaşlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ısrarı ile yapılmak istenen Beşevler’deki cami projesinin imar planlarına itiraz etti. Bölgede 35 cami ve mescit olduğu ifade eden yurttaşlar, cami yerine yeşil alan yapılmasını talep etti.

Ankara Beşevler’de bulunan Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, 2016 yılında “depreme dayanıksız” olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Alan, daha önce AKP’li eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Melih Gökçek ve Mustafa Tuna dönemlerinde iki kez “ibadet alanına” dönüştürülmek üzere planlandı ancak itirazlar sonucu, mahkeme “Beşevler Meydanı’na cami yapılması eğitim içeriğini zedeler” gerekçesiyle projeyi durdurdu.

Aynı proje, Mansur Yavaş tarafından devam ettirildi. Plan değişikliği teklifi Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’ne Haziran 2023’te tekrar geldi ve meclis toplantısında oybirliğiyle kabul edildi. Karar, Temmuz ayında askıya çıktı. Meslek odaları ve bölgede yaşayanlar karara tepki gösterdi. Türkiye Komünist Partisi (TKP) Ankara İl Örgütü'nün imar değişikliğine karşı açtığı davada Ankara Büyükşehir Belediyesi haksız bulundu, imar planının iptaline karar verdi.

DEVREYE BAKANLIK GİRDİ

Bu sefer de devreye AKP’li Murat Kurum yönetimindeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı girdi. Hazine’ye ait arazi için yeni bir imar planı hazırlayan bakanlık, 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı’nda, “Üniversite kampus alanı” olduğu belirtilen alana cami yapılmasının önünü açtı.

HALK İTİRAZ ETTİ

Yurttaşlar ise kamu arazisine cami yapılmasına olanak sağlayan imar planlarının iptali için imza kampanyası başlattı. “Hiç ihtiyaç yokken ve yargı kararlarıyla da cami yapımına ihtiyaç olmadığı belgelenmişken betonlaştırılması için imar değişikliği yapılıyor” diyen yurttaşlar dilekçelerini Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teslim etti.

Yurttaşlar yaptıkları açıklamada, “Ankara’nın ve Beşevler bölgesinin en önemli ihtiyacı geniş, ferah, doğaya saygılı yeşil alan diye düşünüyor ve mahalleli, Ankaralılar olarak ısrarla yeşil alan istiyoruz ve bu talebi içeren dilekçelerimizi teslim ediyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni, Yenimahalle Belediyesi’ni, Çankaya Belediyesi’ni, siyasi partileri, Ankara milletvekillerini, muhtarları ve nihayetinde bütün yurttaşları bu talebimizi desteklemeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

İtiraz dilekçesine ulaşmak için tıklayın