Besiciler iflasın eşiğinde

Havin ŞENER

İktidarın çözüm olarak sunduğu ithalat politikası sonucu sadece geçen yıl 654 bin baş hayvan ithal etti, ancak bu hamle ne sofradaki yangını söndürdü ne de besiciye çözüm oldu. Çok sayıda ilde karantina uygulamaları sürerken, besiciler artan maliyetler, yetersiz destekler ve ithalat politikaları nedeniyle üretimi bırakma noktasına geldi. Yaklaşık 400-500 bin aralığında buzağının ölümüyle sonuçlanan bu ithalat sorunları çözmedi.

2025’in ilk 11 ayında 654 bin baş sığır ve 56 bin ton et ithal edilirken, bu ithalat için 1,4 milyar dolara yakın ödeme yapıldı. Buna karşın üretimdeki gerileme durmadı, şap başta olmak üzere hayvan hastalıkları yaygınlaştı, buzağı ölümleri yüz binlerle ifade edilir hale geldi. Son olarak Aksaray’da şap hastalığı nedeniyle 9 köy karantinaya alındı.

SALGIN YAYILIYOR

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer Türkiye’nin hayvan hastalıkları kıskacında olduğunu belirterek ithalat politikalarının sorunu derinleştirdiğini söyledi. Şap hastalığının özellikle Kurban Bayramı döneminde tüm ülkeye yayıldığını anımsatan Gürer, “Hastalık 81 ilde hayvan pazarlarının kapatılmasına neden olmuştu. Bu hastalık, büyükbaş hayvanlarda et ve süt kaybı yaratmakta; buzağıların ölümlerine varan sonuçlar doğurmaktadır” dedi. Besicilerin hayvan hastalıkları konusunda yeterli eğitime sahip olmadığını ve veteriner sayısının yetersiz olduğunu vurgulayan Gürer, etkili aşı teminindeki sorunların süreci genişlettiğini belirtti.

Gürer, Et ve Süt Kurumu üzerinden yapılan ithalatın şeffaflıktan uzak olduğuna dikkat çekerek, “2025’in ilk 11 ayında yalnızca sığır ithalatı için 1 milyar dolardan fazla ödeme yapıldı. Kurumun milyarlarca lira kâr açıklaması, ithalat yoluyla kamu kaynaklarının kimlere aktarıldığı sorusunu güçlendiriyor” diye konuştu.

TOPLUMSAL YIKIM

Türk Veteriner Hekimler Birliği 50. Dönem Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan ise şap hastalığının düzenli aşılamayla kontrol altında tutulan bir hastalık olduğunu belirtti. Hastalığın genellikle yavrularda yüksek ölümle sonuçlandığını aktaran Arslan, son zamanlarda yetişkin hayvan ölümlerinin de yüksek olduğunu söyledi.

Arslan yaşanan hayvan ölümlerinin sadece ekonomik kayıp olmadığını anımsatarak “Şap ile zaman zaman tüberküloz, bruselloz hastalıkları da görülmektedir. Bu salgınlar ve farklı nedenlerle ortalama 500 bin buzağının öldüğü tahmin ediliyor. Üreticinin uğradığı zarar karşılanmalı, sürdürülebilir bir üretim için destekler artırılmalıdır. İthalat çözüm değil ve acil önlem alınmazsa olumsuz etkilerin yansıması olarak başta hayvansal ürünlerde fiyat artışlarının süreceğini bekleyebiliriz.”

***

AHIRLAR BOŞ, ÜRETİM BİTMİYOR

Besici Zülfü Ünal ise yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Elektrik, yem, ilaç, veteriner masraflarını karşılayamıyoruz. Köyde hayvan kalmadı, ahırlar boş. Bu şartlarda hayvancılık sürdürülemez. İthalata verilen para bize destek olarak verilse üretim ayağa kalkar.”

***

İTHALAT SÜRECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı HAYGEM, 2026 yılı için 500 bin baş besilik sığır ithalatı planladığını açıkladı. Yeni talimatla ithal hayvanların kesiminin yalnızca Et ve Süt Kurumu’nda yapılacak olması, yerli kesimhaneleri devre dışı bırakacağı gerekçesiyle eleştiriliyor. Uzmanlara göre ithalat odaklı bu yaklaşım, krizi çözmek yerine büyütüyor.