Beşikçi’nin yaşamı ‘Bizim İsmail’de

Tuğçe ÇELİK

20. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali kapsamında gösterilen sosyolog İsmail Beşikçi’nin yaşamının anlatıldığı ‘Bizim İsmail’ İstanbul, Ankara ve İzmir’de seyirciyle buluştu. İstanbul’daki Aynalı Geçit’te yapılan gösterim Beşikçi’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Yönetmen Fatin Kanat ve Önder İnce tarafından 10 yılda tamamlanan belgesel Beşikçi’nin yaşamından sarsıcı kesitlere odaklanıyor.

İlk kez 31. Adana Altın Koza Film Festivali’nde seyirci karşısına çıkan ‘Bizim İsmail’, Uluslararası Duhok Film Festivali, Berlin Kürt Filmleri Festivali, Londra Kürt Filmleri Festivali seçkilerinde yer aldıktan sonra 20. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali kapsamında sinemaseverlerle buluştu. Uzun metraj belgesel kategorisinde Londra ve Duhok’ta Jüri Özel Ödülü alan ‘Bizim İsmail’i yönetmen Fatin Kanat ile konuştuk.

KÜRT MESELESİNİ DERT EDİNDİ

Kanat, Kürtlere ilişkin yaptığı akademik çalışmalarla tanınan Beşikçi’nin belgeselini yapma fikrinin nasıl geliştiğini şöyle anlattı: “1994’te İsmail Beşikçi ile Ulucanlar Cezaevi’nde yollarımız kesişti. Ardından kişisel dostluğumuz başladı. 2011’de Necmettin Salaz’la birlikte çektiğimiz ‘Halepçe Sonsuz Umut’ adlı belgeselimize İsmail Hocanın çok önemli katkıları oldu. O belgeselin yapım aşamasında bir Beşikçi belgeseli yapma fikri kafamda netleşti. Önder İnce de bir Beşikçi belgeseli yapma fikrine sahipti. Bir araya gelerek bu projede birlikte çalışmaya karar verdik.”

Kanat, “İsmail Beşikçi adı Kürt meselesini dert edinenler için efsanevi bir etkiye sahip. İsmail Hoca Kürt meselesini dert edinen 36 kitap yazdı. Bunların 32’si toplatıldı, haklarında soruşturmalar, davalar açıldı. Hoca yazdıklarından, hakkında açılmış davalarda yaptığı savunmalardan ötürü defalarca hapse mahkûm edildi. 8 kez hapse girip çıktı. Toplamda 17 yıllık hapis hayatı oldu” dedi. Kanat belgeselin önemini şöyle aktardı: “’Kürt diye ayrı bir millet yoktur, Kürtçe diye bir dil yoktur’ diyen resmi çarpıtmalara karşı bir duruş sergilemesi, bir bilim insanı olarak bunları sorgulaması, bir sosyolog olarak kendi analiz ve bulgularıyla resmi ideoloji karşıtı tezler hazırlaması, kendisine yönelen baskı ve tehditleri hiçe sayarak bilimsel inadın temsilcisi olması ve bunu kendisine ödetilen ağır bedellere rağmen sürdürmesi Beşikçi adını bu topraklar için önemli kılan olgular.”

‘Bizim İsmail’in 10 yıllık süreçte tamamlandığını kaydeden Kanat şunları söyledi: “Düşündüğümüzden uzun sürdü. Bağımsız bir yapım oldu, hiç fon kullanmadık. Tamamen kendi olanaklarımızla yol aldık ve o şekilde de bitirdik. Çekimlere başladığımız dönem barış süreci olarak tanımlanan süreçti. Hocanın hayatındaki önemli duraklarda, özellikle güney sınırlarında rahat çalışabileceğimizi düşündük ama süreç beklenmedik şekilde sonlandı. Güvenliğimizi riske etmeme adına önceden planladığımız çoğu yerde çalışamadık. Mali yönden rahat olamayan iki yönetmen olarak istediğimiz hızda çalışamadık. Bitirmek bizim için bir boyun borcuydu, sonuçta bitirmiş olmanın mutluluğunu yaşadık.”

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FİLMLE MERAK UYANDIRIP SORU SORDURMAK İSTEDİK

“İşçi Filmleri Festivali yıllarca Ankara’da ekip arkadaşlarımızla birlikte emek verdiğim bir festival. Etkinliğe emek veren biri olmak da, filmiyle bu festivalde yer almak da büyük onur” diyen Kanat sözlerini şöyle sürdürdü: “İsmail Beşikçi’yi yıllardır bilenlere, okuyanlara bir film yapmadık. O’nu hiç tanımayanlara, öylesine duyanlara, filmi izledikten sonra merak edip soru soracaklara, sorularını çoğaltacaklara, bilimsel akıl ve vicdanın neye mal olursa olsun önemini fark edecek olanlara bir film yaptık. Bizim için hedef de ödül de bir bakıma bu duyguyu yakalamaktı.”