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Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe Medicana: 3

Ajans Haberleri
  • 19.01.2025 15:59
  • Giriş: 19.01.2025 15:59
  • Güncelleme: 19.01.2025 16:00
Kaynak: AA
Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe Medicana: 3

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk olduğu Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde 15. galibiyetini alan sarı-lacivertli ekip, liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlı takım ise 11. yenilgisini yaşadı.

Salon: BJK Fibabanka

Hakemler: Tuncay Kandemir, İbrahim Acar

Beşiktaş: Dilay Özdemir, Saliha Şahin, Beliz Başkır, Brakocevic, Rozanski, Maglio (Gizem Güreşen, Derya Güç, Hümay Fırıncıoğlu, Merve Nezir, Merve Tanıl, Bengisu Aygün)

Fenerbahçe Medicana: Aslı Kalaç, Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem, Drca, Fedorovtseva (Gizem Örge, Meliha Diken, Safronova)

Setler: 18-25, 19-25, 26-28

Süre: 82 dakika

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