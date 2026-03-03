Beşiktaş, 123'üncü yılını kutluyor

Türk sporunun en köklü kulüplerinden Beşiktaş, 123'üncü kuruluş yılını kutluyor.

Siyah-beyazlıların temelleri, 1903 yılının mart ayında Serencebey Mahallesi’nde, dönemin Medine Muhafızı Osman Paşa’nın konağının bahçesinde atıldı. Jimnastik yapan gençlerin öncülüğünde kurulan kulüp, ilk olarak “Bereket Jimnastik Kulübü” adıyla faaliyet gösterdi.

Kurucular arasında Ahmet Fetgeri (Aşeni), Mehmet Ali Fetgeri (Aşeni), Osman Paşazade Mehmet Şamil (Şhaplı), Hüseyin Bereket ve Kadızade Nazım Nazif (Ander) gibi isimler yer aldı. Daha sonra adı Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü olarak değiştirilen siyah-beyazlılar, 26 Ocak 1911’de resmen tescil edilen ilk Türk spor kulübü olarak tarihe geçti.

37 BAŞKAN, BİR ASIRLIK YÖNETİM GELENEĞİ

Beşiktaş’ta 123 yılda 37 başkan görev yaptı. İlk başkan Mehmet Şamil olurken, 11 Mayıs 2025’te yeniden seçilen Serdal Adalı halen görevde bulunuyor.

Onursal başkan Süleyman Seba, 16 yıl aralıksız başkanlık yaparak kulüp tarihinin en uzun süre görev yapan ismi oldu. Kulüp tarihinde Şehzade Ömer Hilmi Efendi, Recep Peker ve Adnan Menderes gibi isimler de “fahri başkan” unvanı taşıdı.

Beşiktaş bugün futbol, basketbol, voleybol, hentbol, atletizm, boks, güreş, cimnastik, kürek, masa tenisi, satranç ve e-spor dahil 15 branşta faaliyet gösteriyor. Siyah-beyazlı yapı, çok branşlı kulüp kimliğini korumayı sürdürüyor.

FUTBOLDA REKORLARLA DOLU BİR TARİH

Beşiktaş futbol takımı, 16 Süper Lig şampiyonluğu, 11 Türkiye Kupası ve 10 Süper Kupa zaferiyle Türk futbolunun en başarılı ekiplerinden biri oldu.

1991-1992 sezonunda 30 maçta yenilgi almadan şampiyon olan Beşiktaş, Süper Lig tarihinde bunu başaran ilk ve tek takım olarak kayıtlara geçti.

48 MAÇLIK YENİLMEZLİK

1990-1993 arasında ligde 48 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan siyah-beyazlılar, bu alanda da uzun yıllardır kırılamayan bir rekora sahip.

1989-1990 sezonunda Adana Demirspor’u 10-0 mağlup eden Beşiktaş, Süper Lig tarihinin en farklı galibiyetine imza attı. Ali Gültiken, Metin Tekin ve Feyyaz Uçar’ın golleri, o dönemin simgesi oldu.

DERBİ KRALI

2002-2003 sezonunda teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde Fenerbahçe ve Galatasaray’a karşı oynadığı dört derbiyi de kazanan Beşiktaş, bir sezonda tüm derbileri kazanan ilk takım olarak tarihe geçti.

2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grubunu 14 puanla tamamlayan Beşiktaş, bu aşamada en fazla puan toplayan Türk takımı oldu ve grubunu namağlup lider bitiren ilk Türk temsilcisi olarak dikkat çekti.

Beşiktaş erkek basketbol takımı 1974-75 ve 2011-12 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşadı. 2011-12’de ayrıca EuroChallenge Kupası’nı da kazandı.

Kadın basketbol takımı ligde 3 şampiyonluk elde etti ve Avrupa’da final oynayarak önemli bir başarıya imza attı.

Beşiktaş hentbol takımı, Erkekler Süper Lig’de 18 şampiyonlukla en başarılı ekip konumunda. Son 21 sezonda 16 kez mutlu sona ulaştı.

EFSANELER VE ALTYAPI MİRASI

Beşiktaş, Türk futboluna Hakkı Yeten, Şeref Bey ve Süleyman Seba gibi simge isimler kazandırdı. Metin Tekin, Ali Gültiken, Feyyaz Uçar üçlüsü, Rıza Çalımbay ve Mehmet Özdilek gibi oyuncular kulüp tarihinin unutulmazları arasında yer aldı.

Altyapıdan yetişen Sergen Yalçın, 2020-2021 sezonunda teknik direktör olarak takıma iki kupa kazandırdı. Son dönemde Semih Kılıçsoy, Demir Ege Tıknaz ve Ersin Destanoğlu gibi genç isimler de Türk futboluna kazandırıldı.

Son şampiyonluğunu 2020-2021 sezonunda yaşayan Beşiktaş, bu sezon ligde 24 maçta 46 puan toplayarak üst sıralar için mücadele ediyor. Siyah-beyazlı ekip, hem kupada hem ligde yeniden zirve yarışının kalıcı aktörü olmayı hedefliyor.