Beşiktaş 20 yıl sonra ilki başardı

Beşiktaş, 2004-2005 sezonunun ardından Fenerbahçe ile Süper Lig’de oynadığı iki maçı da kazanarak 20 yıl sonra bir ilki başardı.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle rakibine karşı bir ilki de başarmış oldu. En son 2004-2005 sezonunda Fenerbahçe’yle oynadığı iki derbiyi 4-3 ve 2-1’lik skorlarla kazanan Beşiktaş, 20 yılın ardından sarı-lacivertliler ligde oynadığı iki müsabakadan da galip ayrıldı.

Beşiktaş, sezonun ilk yarısında da Fenerbahçe’yi 1-0 yenmişti.