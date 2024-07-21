Beşiktaş, 3 hazırlık maçı daha yapacak

Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bandırmaspor ve Sakaryaspor ile İstanbul’da, Gençlerbirliği ile Kocaeli’de hazırlık maçı yapacak.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya’daki kamp çalışmalarını tamamlayan Beşiktaş, İstanbul’a döndü.

Burada çalışmalarını sürdürecek siyah-beyazlılar, TFF Süper Kupa müsabakasına kadar 3 hazırlık maçı daha yapacak. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız, yeni sezon hazırlıklarına; Bandırmaspor, Gençlerbirliği ve Sakaryaspor’la oynayacağı hazırlık maçlarıyla devam edecek" denildi.

Beşiktaş’ın hazırlık maçı programı şöyle:



24 Temmuz Çarşamba

18.00 Beşiktaş - Bandırmaspor (BJK Nevzat Demir Tesisleri)



27 Temmuz Cumartesi

20.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Kocaeli Stadyumu)



30 Temmuz Salı

18.00 Beşiktaş - Sakaryaspor (BJK Nevzat Demir Tesisleri)