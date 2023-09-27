Beşiktaş 3 puan peşinde

Yunis ALAÇAM

Adana Demirspor Süper Lig erteleme maçında bugün sahasında Beşiktaş’ı misafir edecek. Müsabaka, Yeni Adana Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Beşiktaş, 10 puanla 5. sırada yer alıyor. Adana Demirspor ise 8 puanla 10. basamakta. Beşiktaş’ta Eric Bailly, Gökhan İnler ve Tayfur Bingöl, statü gereği forma giyemeyecek. Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan sakatlıkları sebebiyle karşılaşmada görev alamayacak. Kasımpaşa’ya 2-1 yenildiği maçta 3 futbolcusu kırmızı kart gören Adana Demirspor Beşiktaş karşısına sakat futbolcularla birlikte 10 eksikle çıkacak. Adana Demirspor’da erteleme maçı olduğu için, yeni transferler statü gereği forma giyemeyecek.