Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı
Süper Lig'in 20. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük’ü 3-0’lık skorla mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 3-0 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Semih Kılıçsoy, 65. dakikada Milot Rashica ve 90+2. dakikada Gedson Fernandes attı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 35'e yükseltirken Fatih Karagümrük, 20 puanda kaldı.
Gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Pendikspor'la karşılaşacak. Fatih Karagümrük de sahasında Başakşehir'i konuk edecek.
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