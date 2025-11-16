Beşiktaş'a bir kötü haber daha

Beşiktaş'ın genç forveti Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ümit Milli Takım’ın Ukrayna ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrasında kadrodan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan bilgilendirmede, oyuncunun karşılaşmanın ardından detaylı kontrole alındığı belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Hekimoğlu’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda, sağ uyluk üst adale grubunda yer alan Rectus Femoris kas-tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi. Bu tip yaralanmaların özellikle sprint ve ani hız değişimi gerektiren pozisyonlarda ortaya çıktığı bilinirken, genç futbolcunun tedavi sürecinin kulüp sağlık ekibi tarafından titizlikle sürdürüldüğü aktarıldı.

Hekimoğlu’nun sahalara dönüş süresi yapılacak takipler ve tedaviye verilen yanıt doğrultusunda netleşecek. Genç oyuncunun durumunun her gün yakından izlendiği, rehabilitasyon planının ise bireysel olarak uygulandığı öğrenildi.