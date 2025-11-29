Beşiktaş'a bir kötü haber daha

Beşiktaş'ta sorunlar bir türlü bitmiyor. Siyah-beyazlı ekip üst üste gelen kötü sonuçların üstüne sakatlık problemleriyle de uğraşıyor. Kulüp son olarak genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ın sakatlandığını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın 28 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Rıdvan Yılmaz’ın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Rıdvan Yılmaz’ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

SAKATLIĞIN DETAYLARI

İliopsoas kasında (uyluk üstü-kasık bölgesi) oluşan gerilme ve ödemin iyileşme süresi, yaralanmanın şiddetine göre değişir. Hafif bir gerilme varsa, ağrı ve ödem genellikle 5 ila 10 gün içinde azalır.

Orta seviyede bir gerilme veya kısmi yırtık durumunda iyileşme süresi 2 ila 4 haftayı bulabilir ve ödem bu süreçte yavaş yavaş çekilir. Daha ciddi bir gerilme veya belirgin yırtık varsa, iyileşme 6 ila 8 haftaya kadar uzayabilir. İliopsoas sakatlıklarında en sık yapılan hata, ağrı tam geçmeden koşuya veya yoğun çalışmaya dönmek. Bu durum ödemin geri dönmesine ve sakatlığın kronikleşmesine yol açabilir.